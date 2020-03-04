Грузия, Армения и коронавирус. Назревает нешуточный конфликт

04.03.2020, Тбилиси, Александр Ростовцев

Эпидемия смертельно опасного штамма коронавируса в Иране, затронувшая не только рядовых граждан, но и политиков высшего эшелона, включая 23 парламентария, вызвала панику в бывших советских республиках Закавказья.

Угроза распространения инфекции нависла над Арменией, граничащей с Ираном и имеющей тесные экономические, приграничные и транзитные связи с этим государством. 1 марта в Ереване, был госпитализирован молодой человек, вернувшийся накануне из Ирана, инфицированный COVID-19.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пашинян пригрозил, что вместе с инфицированным молодым человеком в карантин попадёт не менее 30 человек, невольно вступивших с ним в контакт: пограничник, таксист, ближайшие родственники. Премьер пообещал, что пребывание в карантине для этих людей будет максимально комфортным: «как в гостинице высшего класса, но обособленно».

Вслед за Пашиняном забеспокоилось и руководство Грузии: у троих её граждан, вернувшихся из Ирана и Италии, подтвердилось заражение коронавирусом. В карантин помещено 97 человек.

Коллапс угрожает транзитным перевозкам, торговым и туристическим связям двух небогатых государств и, как следствие, серьёзными финансовыми издержками.

В обеих республиках ситуация близка к истерической: в больницы поступают люди с высокой температурой – преимущественно, с обычным сезонным гриппом. Однако страх, у которого глаза велики, помноженный на слухи, заставляет население подозревать апокалиптическое распространение коронавируса COVID-19.

Для координации совместного противодействия опасной заразе 3 марта в Тбилиси с двухдневным официальным визитом прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян и Гахария

Не успели лидеры двух государств, Пашинян и Гахария, сесть за стол переговоров, как новостью номер один, подогревшей панические настроения, стало сообщение о «наличии симптомов коронавируса» у одного из охранников Пашиняна, сопровождавшего премьера во время визита в Грузию.

Заболевшего, с высокой температурой, мужчину самолётом доставили в Ереван. Пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян отрапортовала через Facebook, что диагноз «коронавирусная инфекция» у охранника Пашиняна не подтвердился и больной чувствует себя хорошо, мало кого успокоил.

лаборатория имени Лугара в Грузии

Контактировавшего с больным грузинских представителей отправили сдавать экстренные анализы в скандальный Центр общественного здоровья имени Лугара в Тбилиси, проводившего секретные опыты над людьми по заказу Пентагона.

Судя по поступающей из Грузии и Армении информации, даже если Пашинян и Гахария о чём-то договорились, ситуация на границах республик складывается не в пользу Армении.

По сообщению армянских «коммерсов», перепродающих переоформленные в Армении иранские сельхозпродукты в России, – Грузия, перестав пропускать товары через свою границу, уже ввела профилактические меры, направленные на ограничение распространения коронавируса. Это способно ощутимо ударить по экономике Армении.

ирано-армянская граница

С армянской стороны образовался затор из десятков фур, забитых иранскими киви, яблоками и овощами – доступ в Грузию для них закрыт на неопределённый срок.

По словам торговцев, если товар не пропустят в Россию, он будет реализован в Армении, что «взорвёт местный рынок». Армянские предприниматели требуют от Пашиняна добиться от Грузии хотя бы временного разрешения на пропуск уже имеющегося товара в Россию, для чего необходима дипломатическая договорённость между Ереваном и Тбилиси.

По словам армянских торговцев и перевозчиков, со стороны России проблем якобы нет, и даже если коронавирус успел попасть на иранские овощи и фрукты, то он успел «издохнуть в страшных судорогах», поскольку срок жизни его на активном воздухе составляет всего 48 часов, а фуры громоздятся на границе с Грузией вот уже более трёх суток.

С другой стороны, приходят сообщения, что проблем с поставками армянского коньяка в Россию через территорию Грузии не возникает. Соответствующие службы берут образцы коньяка на анализ, перевозчики ждут результатов, после чего груз с жидким золотом пересекает границу.

армянские фуры с иранскими овощами и фруктами на границе с Грузией

По словам неназванных представителей Минэкономики Армении, в стране введены ограничения на транспортные сообщения с Ираном. В частности, транзитных перевозок иранских товаров через Армению и Грузию быть не должно. Но они почему-то осуществляются. Теперь чиновники гадают, почему армянских предпринимателей не предупредили об ограничении и каким образом иранские сельхозпродукты оказались на границе с Грузией.

В Тбилиси, в отличие от Еревана, никаких «тайн Бургундского двора» не существует и местное Агентство сухопутного транспорта в последних числах февраля распространило заявление о прекращении выдачи любых разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов в Иран и Италию.

Судя по всему, подозрительным звеном в системе ирано-армянских перевозок стала практика перегрузки иранских товаров на армянские фуры ещё на иранской стороне и дальнейшее их переоформление в армянские товары. В сложившейся ситуации никто не хочет рисковать и проверять на себе – а правда ли смертельно опасный коронавирус COVID-19, уже унёсший более двух тысяч человеческих жизней по всему миру, всего двое суток живёт на иранских персиках, а после отмирания придаёт им улучшенный вкус и бархатистость.

Налицо неприкрытое потребительское отношение армянских властей и торговцев к населению России во имя сиюминутных прибылей. Подобная практика может очень плохо отразиться на репутации армянской продукции сельского хозяйства, заставляя россиян обходить её стороной.

Пашиняна можно поздравить с провалом переговоров: то, что потенциально опасный транзит товаров из Ирана в Россию остановлен, нельзя записать ему в заслуги, а можно лишь объяснить боязнью грузинских властей тащить заразу через свою территорию.