Грузия без грузин? В Тбилиси подвели плачевные итоги демографической катастрофы

За 11 месяцев прошлого года естественная убыль населения Грузии без учета миграции за январь-декабрь 2021 года перешагнула отметку в 12,4 тысячи человек, что стало рекордом за последние 27 лет. Об этом ранее сообщило информационное агентство BMG, ссылаясь на отчет «Сакстата».

Кроме того, в ведомстве отмечают, что всего за 2020 год в стране родилось 41 043 ребенка. Ежедневно в стране в среднем рождались 123 малыша, а 160 человек умирали. На фоне вялотекущей рождаемости в документе «Сакстата» отмечается, что и смертность в стране побила все немыслимые рекорды за минувшие три десятилетия. Число умерших за январь-ноябрь 2021 года превысило 53,4 тысячи человек – это худшие показатели за всю историю анализа данных, начиная с 1994 года.

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О том, чем обусловлен демографический кризис в Грузии и есть ли какие-нибудь механизмы для предотвращения массового оттока населения, «ПолитНавигатор» попытался разузнать у профессора Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Рамаза Сакварелидзе и директора Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

Наши собеседники рассказывают, что показатели рождаемости в Грузии приняли катастрофические обороты еще годы назад. Так, еще в 90 годах прошлого столетия известные грузинские демографы слали записки руководству страны, уверяя, что грядет демографическая катастрофа, которая обернется трагедией для Грузии. Более того, если взять списки новорожденных, то можно увидеть, что там грузинские фамилии и вовсе не лидируют. Здесь самым показательным является прошлогоднее событие – когда в 120 школах Грузии и вовсе не было первоклашек.

– Чем, на ваш взгляд, обусловлен такой массовый отток населения из Грузии?

– Что касается эмиграции, то в конце 80-х и начале 90-х из Грузии массового уезжали в основном представители русскоязычного населения, – говорит Рамаз Сакварелидзе. Уезжали не потому, что их притесняли. Они прямо говорили, что сейчас аховое положение: социальное, экономическое, а в России у нас есть близкие люди, которые обещают работу. Конечно, свое негативное влияние внесло и заявление Звиада Гамсахурдия, который заявлял: «Грузия – для грузин».

Сегодня в Евросоюзе люди бегут из одной страны на заработки в другую. Например, жители стран Прибалтики перебираются на заработки в Великобританию, Германию, Францию и так далее. На мой взгляд визовая либерализация Грузии с ЕС не внесла существенного вклада в массовую эмиграцию граждан нашей страны. Там достаточно сложно нарушить правила пребывания. Да, они просят убежища, но грузинам не дают. Все эти процессы идут. Налицо социальная стагнация, когда количество разводов превышает количество браков. Все признаки кризиса в области демографии и института сохранения семьи.

В свою очередь Шота Апхаидзе уверен, что остановить демографическую катастрофу Грузии удастся лишь при налаживании торгово-экономических связей с Россией.

– В Грузии наихудшая демографическая ситуация, – считает Апхаидзе. – Начался этот процесс еще в 90-е годы, после продолжился во время войн в Абхазии и Южной Осетии. Когда развалился Советский Союз, население страны составляло почти пять с половиной миллионов человек, а сегодня реальная цифра населения составляет всего три с половиной миллиона. Свой вклад внесла и визовая либерализация с ЕС, куда бегут наши граждане в поисках «чуда».

Какие механизмы, на ваш взгляд, помогут остановить убыль населения?

– Сегодня в Грузии есть два типа эмиграции: внутренняя, когда жители разных сел стремятся попасть в столицу и внешняя, когда жители страны едут на заработки за пределы Грузии. Если грузинские власти не будут развивать сельское хозяйство, чтобы удержать тех людей, которые, проживая в разных селах, не могут прокормить свои семьи, то эмиграция примет зашкаливающий характер. Я считают, что выходом из этой ситуации является развитие сельского хозяйства и промышленности, хотя без восстановления тесных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией это будет просто невозможно.