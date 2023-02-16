Грузия делает ставку на мир и обвиняет «партию глобальной войны»

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Правящая «Грузинская мечта» перешагнула еще один психологический барьер, с чем мы ее и поздравляем. С этого момента в Грузии утверждение о военном преимуществе России в СВО не является маргинальным.

В частности, в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе констатировал, что преимущество России в войне с Украиной как в настоящее время, так и в целом является фактической данностью, и что это подтверждают соответствующие как представители киевского режима, так и Запада.

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Представив военные успехи РФ в цифрах, лидер «Грузинской мечты» не воздержался от предположения, что на фоне этого растет «заинтересованность некоторой силы» вовлечь Грузию в военный конфликт.

«Есть конкретный интерес открытия второго фронта для того, чтобы положение России на первом фронте стало тяжелее… Конечно же, есть ресурс, сделать положение России тяжелее, но в конечном итоге сделано это будет за счёт уничтожения Грузии», – сказал Кобахидзе.

Он назвал указанную силу «партией глобальной войны», однако, не желая «вступать в противостояние с конкретными государствами», не стал уточнять кого именно имеет ввиду.

На приведенные заявления лидера правящей партии незамедлительно отреагировала президент Саломе Зурабишвили, которая считает, что дефетизм [пораженчество] правящей партии «созвучен только и только российскому нарративу, перекликается только с российской пропагандой», и что «новые посылы правящей партии противоречат заявлениям государственных лидеров всех стран-партнеров Грузии».

Несмотря на незамедлительный призыв американского дипломата Дэниэла Фрида в адрес зарвавшихся ведущих грузинских политиков «сказать правду о борьбе Украины за жизнь», специально созданная для открытой критики США и ЕС «Сила народа» оценивает перспективы Украины в войне весьма пессимистически.

Украина, по мнению, одного из лидеров движения, уже проиграла из-за своей «непроукраинской» политики.

«Для властей Украины, втянутых в противостояние России и Запада, было бы разумнее сохранить мир на своей земле и не жертвовать страной ради чужих интересов», – считают лидеры указанного политического движения.

Следует заметить, что и премьер-министр Грузии Гарибашвили, и другие лидеры правящей партии раннее неоднократно констатировали, что являются сторонниками проведения прагматичной политики, способствующей миру и стабильности в регионе.

Однако грузинская общественность до последнего времени не слышала от высших политических лидеров заявлений о «глобальной партии войны», содержащих весьма прозрачные намеки на западных партнеров. После столь откровенных и довольно смелых заявлений грузинских политиков многие задаются вопросом какие изменения во внутреннем и внешнем политическом раскладе могли послужить основой для них.

Грузинская общественность помнит, что еще до победы на выборах 2012 года «Грузинская мечта» позиционировала себя как прозападная политическая сила, хотя злые языки поговаривали о пророссийскости основателя партии Бидзины Иванишвили.

На протяжении всего последующего периода, уже будучи во власти, политической силе со столь романтическим названием приходилось с подчеркнутым усердием убеждать общественность как внутри страны, так и вне ее в своей приверженности прозападному пути развития и стремлении в евроатлантические структуры.

И в этом нет ничего удивительного. Ведь при наличии на политическом поле такого агрессивного и враждебно настроенного противника, как «Национальное движение» со всей проамериканской платформой, состоящей из мощных СМИ, десятков НПО, социологических центров, команды распиаренных экспертов, фондов, фракции в парламенте и так далее, малейшее расслабление могло быть чревато для новой правящей силы.

«Нацдвижение», которое в силу навязанной стране извне коабитации было отстранено от власти практически только в высших властных структурах, в средних и низших звеньях правления сохраняло рычаги для саботирования всех ее политических, экономических, социальных целей и программ.

Нельзя сбрасывать со счетов и те связи, которые «Нацдвижению» в свою бытность правящей силой удалось наладить с внешними партнерами, с западными лидерами и политическими деятелями, пользующимися влиянием в евроатлантических структурах.

При наличии «политического соперника», не дающего ни малейшего спуска правящей силе, любая оплошность последней могла послужить поводом для грузинского майдана. Критическую массу для организации в стране переворота составили бы как наивные сторонники «Нацдвижения», так и лица, которых даже в условиях правления «Грузинской мечты» сподвижники Саакашвили держали в страхе с помощью имеющихся на них разного рода компроматов.

Можно не сомневаться, не заставила бы себя ждать и поддержка радикаловм со стороны западных партнеров.

К чести «Грузинской мечты» надо сказать, что, проявив терпение и выдержку, ей удалось выдержать все испытания, которые ей устраивала радикальная оппозиция в течение последних 10 с лишним лет. Благодаря благоразумной политике партии Иванишвили, власти удалось добиться ослабления профашистской оппозиционной силы, которая своими деструктивными действиями постоянно держала политическую ситуацию в стране в тонусе. Раскол «Нацдвижения», состоявшийся на внутрипартийных выборах за лидерство в партии, по-видимому, уже окончателен и необратим.

Ослабление же радикальной оппозиции, как отметил Ираклий Кобахидзе, «это единственный ключ, который обеспечит снижение радикализма в стране и сохранение мира», что крайне важно для внутриполитической стабильности.

Представители грузинской власти не раз заявляли, что их главной задачей является недопущение войны и сохранение стабильности в регионе. Тот же Кобахидзе совсем недавно заявил, что правительство Грузии проводит «прагматичную политику, чтобы предотвратить эскалацию и способствовать миру в регионе… что альтернативы миру и развитию нет, и все народы должны последовательно идти по этому пути».

Учитывая эту позицию партии и тот факт, что августовские события 2008 года были оценены ею как военная авантюра, предпринятая Саакашвили, тон заявления Марии Захаровой, содержащего требование к Грузии «обязывающих договоренностей о неприменении силы», гарантирующих безопасность Абхазии и Южной Осетии и стабильность в регионе, воспринимается как не в меру резкий.

Тем не менее, за заявлением официального представителя МИД РФ от грузинских властей не последовало никаких комментариев. Правящая «Грузинская мечта» и правительство страны, не отреагировав на заявление Захаровой, по всей видимости, продемонстрировали твердую приверженность принципу непревращения страны в антиРоссию.

Тем временем США преподнесли Тбилиси сюрприз. Вашингтон решил направить в Грузию нового посла. Судя по тому, что госдеп остановил свой выбор на кандидатуре Робин Данниган, можно заключить, что Штаты намерены ужесточить нажим на Тбилиси и восстановить безграничное влияние на Грузию.

Робин Данниган на данный момент является заместителем помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. Она была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента, в качестве же дипломата выполняла миссии в Австрии, Вьетнаме, Чили, Турции, Сальвадоре и на Кубе.

Данниган характеризуют как дипломата, хорошо разбирающегося в тонкостях политики на Ближнем Востоке и в странах постсоветского пространства. Эксперты полагают, что Данниган направлена в Тбилиси с целью подрыва политической стабильности не только в Грузии, но и во всем регионе.

Остается только наблюдать, подвергнется ли «прагматичная политика» «Грузинской мечты» пересмотру, и как это отразится на дальнейшие отношения Москвы и Тбилиси.