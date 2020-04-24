«Грузия должна разорвать дипломатические отношения с Украиной»

24.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Назначение Михаила Саакашвили на должность украинского вице-премьера «по реформам» может спровоцировать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такую цель ему ставят покровители из США. На родине, в Грузии Саакашвили признан преступником, поэтому, если он получит должность в правительстве Украины, Тбилиси стоит разорвать отношения с Киевом.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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ПН: Как вы считаете, к чему приведет назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины?

Ш.А: Однозначно будет обострение ситуации между Россией и Украиной. Не исключено, что назначение Саакашвили приведет к полномасштабному конфликту, военному конфликту в том числе, между Россией и Украиной.

ПН: Но должность вице-премьера по реформам не вяжется с силовым блоком.

Ш.А: Это фасадное, формальное назначение с целью, якобы, проведения реформ. Это всего лишь повод, на самом деле он назначается для пиар-войны, с милитаристической целью на пост вице-премьера Украины.

На самом деле американцы, которые управляют политическими процессами на Украине, в том числе, сегодняшним правительством, они хотят полномасштабного конфликта между Украиной и Россией и по направлению Крыма, и по направлению Донецка и Луганска. Саакашвили прекрасно подходит для осуществления данной задачи, потому что он – автор августовской войны 2008-го года, и он может подписаться под любую авантюру. У него безграничные амбиции, человек он физически неуравновешенный, готовый осуществить любую авантюру.

ПН: Насколько сильно Саакашвили влияет на президента Зеленского?

Ш.А: Суть не в том, насколько велико лично его влияние на Зеленского, а в том, что влияние на Зеленского очень велико у тех людей, которые управляют и стоят за Саакашвили, и за Зеленским. Это одни люди, одна организация, одна политическая сила – это так называемые «американские ястребы».

ПН: Как долго истинная роль Саакашвили будет раскрываться?

Ш.А: Уже через пару месяцев будет ясно, и все увидят, что на самом деле не реформы являются причиной назначения Саакашвили на должность премьера. Он – американский проект, который будет преследовать американские цели и разжигать конфликты, внутри Украины в том числе. США создадут управляемый хаос на территории Украины. Вечное напряжение будет и внутри Украины, чтобы использовать эту ситуацию. Потому что, если внутри Украины будет спокойно, люди будут думать о том, как урегулировать конфликт на Донбассе и с Россией. А когда будет хаос, тогда можно будет вести войну и с Донецком, и с Луганском, и в направлении Крыма.

ПН: Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Грузия отзывает посла из Киева в связи с возможным назначением Саакашвили. Насколько это серьезно?

Ш.А: Я и мои коллеги призвали сегодня власти Грузии к тому, чтобы они прервали дипломатические отношения с Украиной. Мы не хотим, чтобы Саакашвили приехал в нашу страну, вернулся в статусе украинского чиновника, потому что переживаем за себя и свою страну. Его возвращение сразу же приведет к хаосу, волнениям внутри Грузии, это может дойти до гражданской войны, потому что этот человек уже не первый год анонсирует кровопролитие и государственный переворот, и мы не хотим, чтобы он возвращался.

Мы сегодня, политики, общественники, простой народ, сделали заявление и потребовали от властей прервать отношения с Украиной. Это недопустимо и мы не смиримся, нам не нужны такие отношения с Украиной, где будет человек, который разыскивается в Грузии за ряд серьезных преступлений, против него возбуждены уголовные дела.

Мы ждали, что украинская сторона передаст его нам, экстрадирует в Грузию, где он будет осужден. Но вместо этого власти Украины назначают его вице-премьером. Это нонсенс. Ответ последует сразу же. Отозвали посла, следующим шагом будет разрыв дипломатических отношений.