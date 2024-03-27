Грузия готовится к судьбоносным выборам. Агентура США – тоже!

«А помните ли пору, когда правительство заботилось о народе и о судьбе каждого грузина? Это было во время моего президентства!» – так обратился к суду из больницы несущий наказание за разные преступления заключенный гражданин Михаил Саакашвили.

На самом деле бывший диктатор содержится не в тюрьме, и даже не в тюремной больнице, а пребывает в шикарных условиях в одной из частных клиник Тбилиси. Более того, у бывшего узурпатора власти и зачинщика войны 08.08.08 есть возможность обратиться к суду дистанционно с последующим тиражированием его тирад в самых популярных СМИ Грузии!

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Так вот, в этом его спиче, адресованном суду (по сути, политическом обращении к населению) Саакашвили подверг уничтожающей критике социально-экономическую политику властей.

Михаил в привычном стиле ругал руководство страны, и… не без основания, за плохую демографию, высокий уровень инфляции, низкие зарплаты, безработицу, коррупцию, за рост преступности и эмиграции и т. д., и т.д.

Да уж, «Грузинская Мечта» за период своего властвования умудрилась реабилитировать такой политический труп, как Саакашвили вместе с его политической платформой под названием «Единое Национальное Движение» (ЕНД), терроризировавшее страну в течение 9-ти лет!

Понятно, что «коабитация», предполагающая сохранение ЕНД и в парламенте, и на политической сцене вообще, «Грузинской мечте» была навязана Западом, но главное, чем «Мечта» реанимирует праворадикальную либеральную силу, это крайне непопулярная социально-экономическая политика нынешней власти, которая и взята на мушку проамериканской оппозицией.

«ПолитНавигатор» регулярно подчеркивал, что в Грузии самыми актуальными станут не вопросы территориальной целостности, а вопросы социального характера и вопрос восстановления нормальных отношений с РФ, главным контекстом которого является все тот же социальный вопрос.

И вот наступил удачный момент: в Грузии материальное положение населения по сравнению с временами правления Саакашвили заметно ухудшилось! Именно с этим связывали свои политические надежды и строили свои расчеты радикальные оппозиционные силы страны! Соответственно, и так называемый «Мессидж-бокс» Саакашвили, спикеров его партии (ЕНД), сателлитных ей политических сил и проамериканской оппозиции в целом строится на информации о конкретных показателях спада и деградации!

Судите сами: с 2012 года (с момента прихода к власти «Мечты») поныне 3 миллионную Грузию оставили 800 тысяч ее граждан! Только за прошлый 2023 год 30 тысяч грузинских граждан попросили убежище у стран ЕС, количество эмигрировавших в Италию за 10 лет утроилось, а каждый третий из пока еще оставшегося дома трудоспособного населения думает оставить Родину.

Количество официально зарегистрированных социально незащищенных граждан страны превышает 600 тысяч, а это каждый пятый человек! Примерно вдвое выросли цены на продукты питания и на бензин, а реальный доход населения заметно уменьшился.

В конце октября этого года пройдут парламентские выборы. Поскольку Грузия является парламентской республикой, эти выборы определят, кто будет формировать исполнительную власть. Внимание Запада к грузинским внутриполитическим процессам максимально возросло, так как при нынешней ситуации имеется реальный шанс поменять нынешнюю лавирующую между Западом и РФ власть на абсолютно ручной режим, работающий на умножение проблем для России в Южном Кавказе – вплоть до дестабилизации обстановки путем военной агрессии против Сухуми и Цхинвали.

Так вот, предвыборная кампания в Грузии уже в самом разгаре – несмотря на то, что ни одна политическая сила еще не зарегистрирована как субъект парламентских выборов.

Выше мы упомянули о «мессидж-боксе» оппозиции: буквально за пару последних дней появилась стройная система лозунгов и тем, вокруг которых по-армейски четко крутятся все лидеры ЕНД и его союзники, включая самого вождя-Саакашвили. И, несмотря на то, что либеральная оппозиция не может предложить реальную перспективу выхода из сложнейшей (если не сказать катастрофической) социальной ситуации, заговорив о проблемах и описав их конкретно, просто и доходчиво, она, как минимум, мобилизует традиционно свою электоральную базу, а, как максимум, – привлекает на свою сторону и ту часть разочаровавшегося «Грузинской мечте» общества, которая до нынешнего момента не решалась выступать против правящей политической силы.

Здесь нужно констатировать, что за последние 4 цикла выборов явка была чуть больше половины избирателей. Отсюда следует, что чуть меньше их половины не поддерживает ни «Мечту», ни ее оппозицию! И уж точно можно утверждать, что эта часть общества крайне недовольна положением дел в стране вообще, и своим положением в частности.

Всем, кого поражает живость ЕНД и либеральной грузинской оппозиции в целом, следовало бы внимательнее присмотреться к этим профашистским политическим силам, чтобы установить причину, позволяющую им многие годы оставаться на плаву. И тогда станет ясно, что сохранить свою актуальность им удается отнюдь не только и не столько за счет щедрого финансирования из-за рубежа, а как раз за счет социальной демагогии, в которой они, надо признать, не имеют себе равных.

Никто не мерил состав электората основных политических сил в Грузии, но с определенной уверенностью можно сказать, что за радикальную оппозицию традиционно агитирует и голосует самая нищая часть грузинского общества.

Именно этим и можно объяснить, что деструктивные политические силы в Грузии на выборах в сумме регулярно получают 30-40 процента голосов. В нынешнем парламенте из 150 депутатов «Мечта» контролирует 88, а оппозиция – 50 депутатов. В 2020 году «Мечта» этот перевес получила за счет «одномандатников», но рассчитывать на них не приходится, так как теперь уже выборы будут полностью пропорциональные.

За последние 4 года «Мечта» не только не прибавила себе популярности, но стремительно продолжает ее утрачивать. Исходя из всего сказанного, к октябрьским выборам создается весьма опасная ситуация, когда правящая партия может победить на выборах большинством голосов, но перевес будет минимальным.

С другой стороны, «Мечта» получит эти голоса за счет административных ресурсов и за счет тех граждан, которые будут голосовать против реставрации профашистского режима. Но беда в том, что число граждан, желающих прийти на выборы, даже из боязни победы саакашистов, становятся все меньше.

Еще меньше стало людей, кто будет защищать «Мечту» перед лицом силового переворота, возможность которого становится вполне реальней на фоне напряженной социальной ситуации и геополитических процессов. Последние резко усиливает заинтересованность Запада в провоцировании очередного «цветного» майдана, тем более, что в стране наблюдается создание примерно таких же «революционных» условий, какие 20 лет назад были сформированы перед успешной «Революцией роз»! Если «Мечта» победит с минимальным перевесом, то вполне вероятно, что американцы попробуют повторить 2003 год! Ведь «Мечта» близко не имеет той поддержки, за счет которой она пришла к власти в 2012-м.

«Редеют города, редеют села: редеет Страна! Я обвиняю власти, я обвиняю Иванишвили в геноциде грузинского народа! Я призываю к активности! На этих выборах стоит вопрос жизни и смерти! У нас есть опыт победы! И мы выбросим за борт эту власть!» – так завершил свое выступление на суде Михаил Саакашвили, остающийся фактором консолидации профашистской оппозиции благодаря бездарности «Грузинской мечты».

P.S.: Перешедшая окончательно на сторону оппозиции президент Саломе Зурабишвили не исключила помилования Саакашвили (ранее она категорически не допускала возможность такого акта), что станет дополнительным фактором консолидации оппозиции.