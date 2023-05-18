Грузия готовится встречать российских туристов

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Грузинской оппозиции не удастся своими протестами сорвать возобновление авиасообщение с Россией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят политические эксперты.

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Так, завотделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков отмечает, что прозападные силы в Грузии действуют по стандартному сценарию.

«Любой намек на какое-то улучшение отношений с Россией воспринимается в штыки. Объясняют это тем, что под угрозой оказывается евроатлантический курс Грузии. Кроме того, дружественные жесты со стороны Москвы или в адрес Москвы считают неприемлемыми в условиях украинского конфликта. Я не думаю, что их выступления будут иметь какие-то последствия. Мы видим, что общество поддерживает правящую партию, которая не хочет конфронтации с Москвой», – сказал Новиков «Известиям».

Похожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Вообще-то именно Россия в 2019 году прекратила полеты, теперь их возобновляет. Было бы странно, если бы в Тбилиси воспрепятствовали этому шагу, ведь он позволит получить дополнительные деньги работникам грузинской туриндустрии. Оппозиция, видимо, окончательно перестала ориентироваться на логику, действует исключительно на рефлексах», – добавляет Силаев.

В свою очередь «Московский комсомолец» пишет, что «ценовая политика грузинских курортов в отношении россиян будет «симметрична» возникшему ажиотажу – то есть откровенно завышена».

При этом менеджер по грузинскому направлению одной из российских компаний говорит, что даже через Армению в Грузию попасть дешевле.

«Из Москвы в Тбилиси через Ереван, например, на сегодня на 10% дешевле и на полчаса быстрее. А пока нет организованного турпотока, индивидуалам осторожнее надо быть. Местами прием может быть не самый теплый, к этому надо быть морально готовыми. И еще ладно, если он отразится только на ценах на базаре при виде русских. Деньги деньгами, но грузины нация горячая, эмоциональная, а американцы уже их гнобят за разрешение полетов в РФ», – предупредил менеджер в беседе с «МК».

Издание побеседовало жителем прибрежного села Григолети в окрестностях города-порта Поти. Тот рассказал, что после отмены визового режима и возобновления авиасообщения грузины готовятся встречать российских туристов.

«У нас сейчас все очень заняты. Чистят свои курятники, чтобы вам сдать», – говорит житель села.