Грузия идет к неизбежному госперевороту. Как отреагирует Россия?

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Информация о возможном государственном перевороте в Грузии, которая была озвучена официальными представителями службы государственной безопасности страны на прошлой неделе, стала предметом активного обсуждения политиков и экспертов, журналистов и аналитиков не только в Грузии, но и за ее пределами.

Неудивительно, что не оставила она безучастным и отстраненного вот уже почти три десятилетия от активной политической деятельности на родине экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.

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На днях было обнародовано интервью, данное Игорем Гиоргадзе известной российской журналистке Надане Фридрихсон, в котором ветеран советских и грузинских спецслужб подтвердил, что возможность насильственной смены власти в Грузии вполне реальна, более того, он согласился с предположением, что вопрос госпереворота в Грузии можно считать делом времени.

При этом политик в изгнании отметил, что заявленные организаторами намечающегося госпереворота не пользуются поддержкой большинства грузинского народа, одобряющего политику правительства Гарибашвили, которое отказалось от открытия против России второго фронта.

И это несмотря на то, что Грузия с 1992 года, когда ее в качестве председателя госсовета возглавил Эдуард Шеварднадзе, по сей день находится «под полным протекторатом США», которые хотят окружить РФ враждебными государствами по всему ее периметру.

Бывший министр безопасности Грузии довольно прозрачно намекает, что с учетом указанного обстоятельства США не может быть угоден вассал, перечащий ему в столь жизненно важном для него вопросе.

С этим обстоятельством, по всей видимости, связывает Гиоргадзе и деструктивную позицию отдельных политических сил, в том числе и президента Зурабишвили, которая проявлялась всякий раз, когда грузинская и российская власти предпринимали шаги, способствующие началу диалога и смягчению отношений по конкретным наболевшим с двух сторон вопросам.

Безразличие подобного рода политических сил к судьбе своего народа, как считает экс-министр, подтвердили перипетии, связанные со снятием Российской Федерацией визовых ограничений с граждан Грузии и возобновлением прямых авиарейсов.

Для русофобских политиков не важно, что около миллиона грузинских граждан, проживающих в России, содержат себя и свои семьи, а также своих родственников на родине благодаря возможности заработать, которая предоставлялась им в России.

Более того, грузинский экс-министр безопасности уверен, что Зурабишвили готова возглавить переворот, в случае если США сочтут это необходимым.

Обосновывая реальность угрозы переворота Гиоргадзе справедливо указывает на гораздо более глубокие причины возможности его осуществления, чем ставший со стороны радикальных прозападных политических сил предметом спекуляций вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Речь идет о невыполнении «Грузинской мечтой» своего главного предвыборного обещания о восстановлении справедливости, благодаря которому Бидзине Иванишвили в 2012 году удалось сплотить вокруг себя большинство грузинского электората и впервые за постсоветский период сменить власть в стране без крови и революционных потрясений.

Несмотря на то, что подавляющее большинство грузинского народа, вкусившего всю «прелесть» правления параноика Саакашвили, не желает видеть в своей стране в качестве правящей силы его детище «Единое национальное движение», но и, говоря словами Гиоргадзе, «бросаться на амбразуры за ту власть, которая не сдержала слов и обещаний, связанных со справедливостью, навряд ли кто будет».

И это несмотря на то, что за весь постсоветский период, особенно за последние 10 лет, политическое поле в стране было расчищено до такой степени, что альтернативной «Грузинской мечте» политической силой реально остается лишь ненавистная грузинской общественности профашистская политическая партия Михаила Саакашвили.

Навязанная Грузии извне коабитация сыграла с правящей ныне «Мечтой» злую шутку: грузины не без сарказма переименовали ее из «мечты» в «иллюзию». И в самом деле, как отмечает политик в изгнании, поиски справедливости пострадавших от «нацдвижения» грузинских граждан поныне остаются тщетными, так как вершителями их судеб предстают опят таки саакашистские кадры, которые, благодаря пресловутой коабитации, так и никуда не делись из судов, из государственных и правоохранительных органов.

Рассуждая о неисполненных «Грузинской мечтой» обещаниях относительно восстановления справедливости, Гиоргадзе как лидер партии «Справедливость», члены которой испытали на себе политические репрессии, акцентирует внимание не только на разочаровании и недовольстве тех граждан страны, которые пострадали от прежнего режима в результате отъема у них имущества, но и на проблеме тех грузинских патриотов, политические гонения и маргинализация которых как бы по инерции продолжаются и в условиях нынешней власти.

Видимо, учитывая буржуазную суть нынешней грузинской власти, опальный политик деликатно обходит стороной тему социальной справедливости, которая является одной из самых злободневных глобальных проблем вообще.

Что же касается Грузии, то о степени ее остроты свидетельствует хотя бы все увеличивающийся отток из страны молодого, трудоспособного населения. Именно эта проблема лежит в основе массового разочарования и недовольства правящей политической силой, что в критический момент может перерасти в вполне себе активный и действенный гнев грузинского народа.

А ведь еще в начале своей политической деятельности в качестве премьера-министра Грузии Иванишвили в одном из интервью скорее непроизвольно, нежели сознательно озвучил свое желание построить такое общество, в котором жизнь была бы такой же интересной, как в Советском Союзе!

Все вышесказанное ставит под большой вопрос поддержку власти «мечтателей» со стороны народа Грузии и, по справедливому замечанию Гиоргадзе, «в случае серьезного и решительного натиска со стороны тех, кто планирует военный переворот», его успех, хотя и не гарантирован, но весьма вероятен, так как государство, живущее в несправедливых координатах, оно непрочное, у него нет защитников…».

И тем не менее, большинство грузинской общественности осознает, что тем, кем задуман госпереворот, наплевать на чаяния грузинского народа. Простые граждане страны прекрасно понимают, что они просто ищут пути ослабления России и с этой целью пытаются привести к власти до конца лояльные Западу политические силы.

Правящая Грузией политическая партия «русского олигарха» Иванишвили, которая, с одной стороны, вносит в конституцию страны «мечту» народа вступить в блок НАТО», а с другой – отказывается открывать второй фронт против России, не может рассматриваться Западом надежным «партнером» и беспрекословным и последовательным проводником его интересов в регионе.

Вот такая двоякая позиция грузинской власти и ставит ее перед угрозой насильственного свержения. Но этому внутреннему разладу правящей Грузией политической силы генерал спецслужб находит следующее объяснение:

«Обратная реакция населения на открытие второго фронта могла быть намного страшней для Иванишвили, чем даже возвращение Саакашвили».

Предрекая своей родине потерю Аджарии, территорию которой под предлогом защиты мусульманского населения заберет Турция, лидер партии «Справедливость» указывает и на те риски, перед которыми окажется Россия, в случае если госпереворот все-таки произойдет в маленькой закавказской стране.

Как он считает, смена нынешней грузинской власти радикальными прозападными политическими силами усилит влияние евроатлантических структур на весь Южный Кавказ и превратит его во враждебную России территорию.

Но Гиоргадзе выражает уверенность, что при известной позиции прибалтийских государств и Украины, обострении ситуации для России на севере, связанном с расширением НАТО и на этом направлении, а также неясной в данном контексте перспективе среднеазиатских государств, на возможное развитие событий в Грузии Россия «в нужный момент среагирует по нужному».