Грузия излечивается и зарабатывает на дружбе с РФ – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
22.05.2023 15:52
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Отказавшаяся от антироссийских санкций Грузия получает выгоду и экономический рост от сотрудничества с РФ.

Об этом в эфире видеоблога «RubenPolit» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшаяся от антироссийских санкций Грузия получает выгоду и экономический рост от сотрудничества с РФ....

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По мнению политика, Грузия, которая не поддается давлению Запада, излечивается и имеет шансы неплохо заработать на транзите в Россию.

«Грузия успешно излечивается. На нее оказывалось давление сейчас, в течение всего этого года, но она давлению не поддалась и взяла курс на нормализацию отношений с Россией. И вот, следующий этап этой нормализации – это авиасообщение.

Конечно, на этом авиасообщении Грузия прилично заработает. Сейчас мы знаем, что авиасообщение с третьими странами, с теми же самыми европейскими и прочими совершается через Ереван, через Стамбул, Дубаи. И все эти страны ломят конский ценник за билеты.

Грузия сейчас вступает в конкуренцию и тоже может спокойно зарабатывать, еще появится большое количество рейсов, дополнительный маршрут. Зарабатывая на маршрутах, еще, конечно, будут зарабатывать на туризме, на параллельном экспорте – большое количество грузинских предпринимателей найдут какие-то свои ниши, в которые они будут поставлять ту или иную продукцию или еще что-то», – сказал политик.

 

«В общем, за прошлый год то, что Грузия не ввязалась в санкции, у нее очень хороший экономический рост. Грузия вошла в прошлом году чуть ли не в десятку стран мира с большим экономическим ростом, если она также продолжит с нами дружить, то получит еще больший экономический рост», – заявил Матвейчев.

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