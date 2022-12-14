Грузия кошмарит российских либералов

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Либерального российского литератора Дмитрия Быкова, бежавшего в США, чытере часа продержали в аэропорту Батуми, куда он прилетел из Стамбула, чтобы прочитать лекцию. У Быкова, его жены и двухлетнего сына отобрали паспорта и не дали никаких объяснений кроме «Тбилиси решает».

Об этом он рассказал телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, просто сводят счеты с теми, до кого могут дотянуться. Я понимаю, что сегодня русские во всем мире не самые желанные гости, но почему-то в Штатах у меня таких проблем не возникает. Меня узнали, видимо, этого оказалось достаточно. Я никаких претензий не высказываю. Мне просто кажется, что это не очень гостеприимное поведение», – сказал Быков.

Он напомнил, что никогда не посещал Южную Осетию и Абхазию, чтобы не злить прозападные грузинские власти. Однако недавно поэт совершил «отважный демарш», отказавшись выступать в Риге в знак протеста после запрета в Латвии вещания «Дождя».

«Разумеется, когда я в августе 2008 года протестовал против войны и поддерживал своих грузинских друзей, я делал это не ради того, чтоб меня куда-то беспрепятственно пускали. Но мне просто кажется, что это не очень красиво. Я могу представить себе, как злорадствуют те тролли, которые меня предупреждали об этом. Мне писали разные анонимы, причем под разными именами были абсолютно одинаковые стили. Писали: «Оппозиционную сволочь в Грузию не пускают». Видимо Грузия заботится о своей международной репутации таким образом», – пожаловался Быков.

Главное, чего он боялся, – это выдачи в Россию, но ситуация вскоре разрешилась, и Быкова с семьей пустили в Грузию.

Однако, как сообщил «Дождь», за последние две недели 6 российских либералов не пустили в Грузию. Причем у некоторых из них, например, у сотрудника журнала «Холод» Алексея Пономарева был договор аренды жилья в Тбилиси. Еще в 2021 году в Грузию не пустили скандальных российских оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь.

«Я последний раз 4,5 часа в Тбилиси сидел на границе в аэропорту, в итоге пустили»,- подтверждает трэвел-блогер Илья Варламов.

После массового бегства от мобилизации через Верхний Ларс депутат грузинского парламента Георгий Вашадзе предложил вообще запретить въезд россиянам.

Грузия не присоединилась к радикальным антироссийским санкциям и отказалась открывать второй фронт в поддержку Украины. Это вызвало давление со стороны посольств США и стран ЕС, а также активизацию подконтрольной им оппозиции из числа саакашистов.