«Грузия нарвется», – в Киеве угрожают «серьезными действиями» в ответ на авиарейс Тбилиси-Москва

Анатолий Лапин.  
20.05.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, Украина


За то, что Грузия возобновила авиасообщение с Россией, должны быть введены санкции в отношении этой кавказской страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Чалого, грузинское руководство по отношению к Украине поступило «некорректно», поэтому Киев оставляет за собой право на «серьезные действия».

«В этом заявлении G7 четко написано, что будут направлены новые инструменты и новые действия для того, чтобы не было третьими странами обхода санкций.

Вы же понимаете, что туда прилетят самолеты, скажем, один из них, я не могу подтвердить, но он летал в Крым. Это уже подсанкционная штука. И Грузия нарвется.

Грузия нарвется не на то, что народ Грузии хочет в Европейский союз, в НАТО – и Грузия, кстати, продолжает такое взаимодействие. А руководство их повело не туда.

Нарвутся на санкции, и все эти грузинские достижения будут просто напрасны.

Потому я думаю, что мы можем говорить о братском народе, но, честно говоря, мы делали много братского для Грузии, и те грузины, которые воюют вместе с нами, кто понимает, что правительство их делают неправильно, они это прекрасно помнят – нашу помощь в самые сложные периоды для Грузии.

Что делает сейчас грузинское правительство – это, дипломатически скажу, некорректно по отношению к Украине.

Потому наши действия должны быть адекватными – с народом Грузии мы братские, но наши действия могут быть серьезными», – заявил Чалый.

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