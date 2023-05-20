«Грузия нарвется», – в Киеве угрожают «серьезными действиями» в ответ на авиарейс Тбилиси-Москва

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За то, что Грузия возобновила авиасообщение с Россией, должны быть введены санкции в отношении этой кавказской страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чалого, грузинское руководство по отношению к Украине поступило «некорректно», поэтому Киев оставляет за собой право на «серьезные действия».

«В этом заявлении G7 четко написано, что будут направлены новые инструменты и новые действия для того, чтобы не было третьими странами обхода санкций. Вы же понимаете, что туда прилетят самолеты, скажем, один из них, я не могу подтвердить, но он летал в Крым. Это уже подсанкционная штука. И Грузия нарвется. Грузия нарвется не на то, что народ Грузии хочет в Европейский союз, в НАТО – и Грузия, кстати, продолжает такое взаимодействие. А руководство их повело не туда. Нарвутся на санкции, и все эти грузинские достижения будут просто напрасны. Потому я думаю, что мы можем говорить о братском народе, но, честно говоря, мы делали много братского для Грузии, и те грузины, которые воюют вместе с нами, кто понимает, что правительство их делают неправильно, они это прекрасно помнят – нашу помощь в самые сложные периоды для Грузии. Что делает сейчас грузинское правительство – это, дипломатически скажу, некорректно по отношению к Украине. Потому наши действия должны быть адекватными – с народом Грузии мы братские, но наши действия могут быть серьезными», – заявил Чалый.