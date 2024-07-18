Грузия не будет участвовать в «кавказском фронте» против РФ – политолог из Тбилиси

Максим Столяров.  
18.07.2024 18:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Грузия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Запад откроет «кавказский фронт» против России, Грузия никак не будет в этом участвовать – ни отправкой солдат, ни предоставлением территорий.

Об этом  в интервью журналистке Светлане Пикте заявил грузинский политический аналитик Арчил Сихарулидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад откроет «кавказский фронт» против России, Грузия никак не будет в этом участвовать...

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«Никаким [не будет участие Грузии]. Пока люди среднего класса 35+ в Грузии у власти и избиратели, этого не будет. Я не знаю ни одно правительство, которое отправит хотя бы…1000 человек могу ещё представить, миротворческую миссию ещё могу понять в Афганистане, в Ираке, но чтобы из Грузии кто-то поддержал отправку реальных войск умирать куда-то – это сказка. Предоставить территории воевать против России? Нет. Это тоже сказка», – сказал Сихарулидзе.

На вопрос, как Грузия будет противостоять возможному давлению со стороны Запада, он ответил, что «никак не будет противостоять».

«Политика Грузии – это сдерживание. Никакого фронта на территории Грузии. Даже те люди, которые кричат, что сейчас мы «Грузинскую мечту» уберём, откроем… это всё сказки. Никто не пойдёт в Грузии. Возможно, какие-то фанатики. Никто не пойдёт, даже та молодёжь, которая стоит против «Грузинской мечты», никто там умирать и воевать не хочет», – добавил политолог.

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