Поколение молодых грузинских политиков прекрасно видят то, что происходит на Украине, а также помнят, чем закончилась авантюра Михаила Саакашвили в 2008 году.

Об этом в эфире Радио Sputnik заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радиоведущий отметил, что «Грузия проявила для многих удивительную стойкость перед давлением со стороны Запада, который хотел бы, чтобы Грузия открыла второй фронт против России».

«Конечно, урок [08.08.08 пошёл впрок]. И они видят сегодняшние события, видят, какая ожесточённая идёт борьба на территории Малороссии. Кстати, думающие грузины, они же понимают, что если бы не эта авантюра Саакашвили (которого, безусловно, направили американцы, а потом как всегда сказали: «а мы тут ни при чём»), то тягомотина с признанием Южной Осетии и Абхазии продолжалась бы ещё и, может быть, и немалое время, чтобы решиться на такой шаг, на какой решилось наше руководство 8 августа 2008 года. Это тоже у них в головах сидит, что тут не так всё просто. Не просто так русские ни с того ни с сего забрали у них Южную Осетию и Абхазию. Нет, думающие это понимают, и это переходит сейчас на новые поколения. Этого могло бы не быть, и всё тянулось бы очень долго, наверное», – ответил Решетников.

«Поэтому то, что сейчас новое поколение грузинских политиков выдерживает это давление, несмотря на то, что прямой агент Запада – президент – сидит и никуда не девается, пытается постоянно ставить палки в колёса. Они, конечно, выдерживают, учитывая и опыт 8 августа, и опыт сегодняшних событий на Украине», – добавил генерал.