Грузия негодует: осужденные преступники пошли в украинскую власть

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Осужденные в Грузии преступники, занявшие высокие должности в украинской власти, спровоцировали громкий скандал в отношениях Киева и Тбилиси.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Трещина в отношениях Украины и Грузии становится все шире и глубже. Еще один признак этого прискорбного явления — заявление грузинского правительства. Тбилиси, напомнив о солидарности Грузии с Украиной и упрекнув нашу страну в «поступках, противоречащих духу дружбы», ради «нормализации отношений» потребовал от Киева выдать «преступников, в настоящее время занимающих высокие посты в украинской власти», – пишет издание.

Речь идет о советнике генпрокурора Украины Зурабе Адеишвили и советнике начальника ГУР Георгии Лорткипанидзе, которые приговорены на родине к разным срокам заключения.

Поводом для демарша грузинской стороны стало присутствие Адеишвили в составе украинской делегации в парламентских слушаниях в Германии и его поездка в Брюссель. Причем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал эту поездку «нападением на европейские ценности».

«Заявления грузинского правительства вызывают раздражение и не укрепляют двусторонние связи. И хотя это еще не пропасть в наших отношениях, но дистанция между странами расширяется», – жалуется сопредседатель группы по межпарламентским связям с Грузией, депутат ВР Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В публикации отмечается, что, что «политика Киева в отношении Тбилиси импульсивна и эмоциональна, часто не учитывает специфику грузинской ситуации».

«Отказ грузинского правительства ввести санкции против России привел к тому, что весной 2022 года из Грузии был отозван украинский посол, хотя в отношении других стран такая мера не принималась. А поскольку грузинские власти не были намерены освобождать или отправлять на лечение находящегося в заключении украинского гражданина Михаила Саакашвили, то по решению Зеленского, посол Грузии вынужден был покинуть Украину», – напоминает издание.

По словам автора, то, что Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС, заставляет грузинское правительство придерживаться в торговле с Россией определенных правил.

«Однако даже сближение с ЕС не означает сближение с Украиной: нынешним грузинским властям куда проще найти взаимопонимание с Венгрией Виктора Орбана или Словакией Роберта Фицо. […] Таким образом, охлаждение в отношениях Киева и Тбилиси будет длиться до тех пор, пока в Грузии не сменится власть, а Россия не потерпит поражение в ходе российско-украинской войны», – резюмирует «ЗН».