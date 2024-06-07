Грузия. Осенний бунт возглавит президент-француженка

После принятия закона об иноагентах вопреки окрикам Запада, похоже, именно Саломе Зурабишвили поручено начать подготовку к антиправительственному мятежу в Грузии. Президентка с французскими корнями объединила основные оппозиционные силы вокруг так называемой «Грузинской Хартии» – документа, провозглашающего готовность к совместной борьбе за «европейское будущее».

Согласно «Хартии», подписавшиеся сформируют новое правительство с учетом позиции президента и отменят все «антиевропейские» законы. Но для этого они должны выиграть выборы в конце октября этого года. Ну а, как мы уже знаем, если выиграть честно не получится – есть опробованные на Украине рецепты. К сожалению, на параллели с Незалежной наталкивают и другие признаки – резкое усиление русофобской риторики условного лагеря саакашистов в Тбилиси.

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О консолидации вокруг Хартии было объявлено на помпезном торжестве по случаю дня независимости, причем, в присутствии руководства правящей «Мечты», которую Зурабишвили укорила за ущерб европейскому будущему. Премьер Кобахидзе с той же трибуны немедля обвинил госпожу Зурабишвили в предательстве (в 2018 году она избиралась от «Мечты», но затем осуществила дрейф в лагерь саакашистов). Однако после обмена «любезностями» Кобахидзе сел рядом с Зурабишвили как ни в чем не бывало.

Но для нас куда больший интерес представляет другой – русофобский пассаж в речи Зурабишвили, которая примеряет на себя еще и роль главного идеолога «демократического курса».

«И так понятно, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет», – бросила откровенные намеки Саломе в адрес России. В то же время, по ее словам, «Европа не начинала ни одну войну».

Но как же крестовые походы, завоевание Америки и истребление аборигенов, наполеоновские войны, колонизация Индии, Китая, Африки? Кто был инициатором двух мировых войн, повлекших миллионные жертвы – в том числе и среди грузин – граждан Российской империи и Советского Cоюза? И ведь это неполный перечень злодеяний, порожденных хваленной европейской демократией и толерантностью!

Создается впечатление, что мадам Зурабишвили выросла не во Франции, а на луне! Сама она уверена, будто является для Грузии посланным с небес даром, а свое президентство рассматривает как восстановление спустя 100 лет исторической справедливости, попранной вхождением в 1921 году Красной армии в Тбилиси. Кстати, о низвержении проевропейского меньшевистского правительства и установлении советской власти было объявлено с того же места на площади «Свободы», где Саломе произнесла вышеуказанную речь в Геббельсовском стиле.

«Перлы» Зурабишвили свидетельствуют: она – достойное отродье своих политических и идейных предков, позорно бежавших из Грузии во Францию, и прихвативших с собой около 160 мешков бесценных артефактов грузинской культуры и искусства. Только четвертая часть национальных сокровищ была возвращена после ВОВ усилиями Сталина, остальное же продано грузинскими меньшевиками, чтобы обеспечить безбедную жизнь «правительству в изгнании». Правившие в течение каких-то трех лет предки Зурабишвили поочередно прислуживали и немцам, и туркам, и англичанам, доведя страну до ручки и превратив Грузию в военный плацдарм против молодой советской республики.

И это – еще одна параллель с нынешними временами.

Уже нет сомнений – к октябрьским парламентским выборам в Грузии готовится бунт, и придавать легитимность мятежу/руководить им будет потомственная меньшевичка Саломе Зурабишвили.

Удастся ли совершить профашистский реванш потомку эмигрантов? В случае подавления бунта Саломе вполне может повторить позорное бегство. Надеемся, уже без богатств, похищенных из музеев и церквей Грузии.