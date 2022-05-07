Грузия отказалась идти вслед за Украиной в бездну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подоляк «позорное существо!» – так обругал один из лидеров правящей партии «Грузинская Мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе главу офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Каха Каладзе, приближенное лицо неформального правителя Грузии олигарха Бидзины Иванишвили, не выдержал критику хозяина со стороны Подоляка (тот упрекает грузин в отсутствии четкой антироссийской позиции) и призвал украинцев внимательнее изучить его биографию:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы слышали не одно постыдное заявление… поищите и посмотрите, кто такой Подоляк. У меня очень тесные связи с Украиной. Я там годами жил, там играл, а такие существа, как Подоляк, позорны».

Каладзе был футболистом киевского «Динамо», многократно становился чемпионом Украины и выигрывал кубок страны, знаком с политическим истеблишментом нынешнего Киева.

В течение последней недели не прекращается информационная атака против Иванишвили. На него ополчилась как грузинская проамериканская оппозиция, так и высокопоставленные чины Киева, и они действуют координированно.

Чуть ранее Алексей Арестович призвал Запад осуществить персональные санкции против Иванишвили. А теперь Подоляк в интервью «Голосу Америки» объявил Иванишвили негласным режиссером грузинской политики и назвал его «четко выраженным русским олигархом».

Небеспочвенными являются также и упреки в «недостаточной» поддержке Киева со стороны Тбилиси: Грузия действительно не предпринимает те шаги, которые ожидались в противостоянии Россия-Запад. Осуждая на словах военную операцию России в Украине, Тбилиси на деле не оказывает Украине ожидаемую военную поддержку.

Грузия не присоединилась к антироссийским экономическим санкциям и занимает твердую позицию не пойти войной против Абхазии и Южной Осетии, и не открывать «второй фронт».

А логика обиженного до крайности Киева и проамериканской грузинской оппозиции такая: раз Грузия пострадала от России в войне 2008 года, она безоговорочно должна поддержать Украину вплоть до военного вторжения в Абхазию и Южную Осетию!

Есть неоспоримый факт, что, несмотря на тотальную прокиевскую пропаганду во всех ключевых СМИ Грузии, население не поддерживает ухудшение отношений с Россией. По исследованиям Международного республиканского института США (IRI) марта этого года, на вопрос «Вы поддерживаете или выступаете против дальнейшего диалога с Россией?» ответы распределились так:

Полностью поддерживаю – 34%; Скорее поддерживаю – 28%; Скорее не поддерживаю – 11%; Однозначно не поддерживаю – 25%; Не знаю – 2%.

То есть, если резюмировать, диалог с Россией поддерживает 62% опрошенных. И это по данным американского социологического учреждения!

Сможет ли правящая «Мечта» отыграться как лиса хвостом? Уверены, что нет: Киев с Западом не оставят в покое ни грузинское правительство, ни Иванишвили – ее неформального лидера. И грузинская власть будет уязвима из-за своей двусмысленной позиции – внешняя политика «Мечты» направлена на дальнейшее сближение с США, ЕС и НАТО, при этом она не хочет терять дешевый российский стратегический товар, а также российский рынок сбыта своих продуктов.

К примеру, в момент написания этой статьи, то есть в момент ожесточенной информационной войны, объявленной Киевом против Тбилиси, премьер-министр Грузии улетел в Варшаву для участия в международной донорской конференции «Для Украины».

Отношения Киева и Тбилиси напоминают отношения злого с лукавым, которые водились, водились, да оба в яму свалились.

Но если «Грузинская Мечта» все-таки уцелеет и в яму не свалится, есть шанс, что после успешного завершения российской военной операции на Украине партия изменит двуручную политику.

А пока ей приходится выслушивать «наезды» таких политиков, каким является Подоляк – представитель страны, настойчиво пытающейся втянуть Грузию в войну и толкнуть в бездну.

Самая свежая новость: президент Грузии Саломе Зурабишвили, известная противоречивыми и скандальными заявлениями, на этот раз поддержала позицию правительства и заявила, что Грузия не может поставлять оружие Киеву или открыть второй фронт против России.

Зурабишвили выразила однозначную позицию по этому принципиальнейшему вопросу дня, упрекнув украинских политиков, что они подчас требуют невозможного от своих партнеров.

«Мы никогда не сможем выиграть войну с Россией» – подытожила она свою твердую позицию.