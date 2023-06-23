«Грузия отступает от демократии!» – Американцы недовольны потеплением между Тбилиси и Москвой

Михаил Рябов.  
23.06.2023 12:50
  (Мск) , Москва
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Грузия, Дзен, Политика, Россия, США


«Что может сделать НАТО, чтобы убедить Грузию прекратить отступление от демократии?» – такой вопрос конгрессмен Билл Китинг задал на слушаниях представителю Пентагона.

Под «отступлением от демократии», очевидно, подразумевалось заметное потепление отношений Тбилиси и Москвы – возобновление авиасообщения, отказ Грузии присоединяться к антироссийским санкциям и открывать второй фронт против РФ на Кавказе.

«Что может сделать НАТО, чтобы убедить Грузию прекратить отступление от демократии?» – такой вопрос...

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«Я могу ответить на этот вопрос не только с точки зрения НАТО, но и с двусторонней точки зрения. Наши союзники по НАТО очень обеспокоены тем, что мы видим в политических событиях в Грузии.

В то же время мы должны убедиться, что продолжаем посылать этот сигнал России, что они не должны продвигаться вперед и продолжать агрессию в Грузии.

Таким образом, это означает, что мы должны поддерживать наши военные отношения, наши усилия по наращиванию потенциала и, в то же время, посылать сильный политический сигнал руководству», – ответила Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

Интересно, что чуть ранее на этих же слушаниях НАТО называлось «самым эффективным оборонным союзом». Остаётся только догадываться, в чем же заключается угроза «агрессии России», если она, наоборот, восстанавливает отношения с Грузией, которая, к тому же, не является членом альянса, да и не граничит с США.

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