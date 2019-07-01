01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Грузия, Киев, Общество, Политика, Украина
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Грузия отзывает своего посла из Киева – причина неизвестна

МИД Грузии отозвало Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание “Грузия Online”.

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Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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