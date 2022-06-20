Грузия перед выбором: Мириться с Россией или закончить как Украина

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Проамериканская «партия войны» в Грузии потребовала исключить из числа национальных героев царя Ираклия Второго, правившего более 200 лет назад и заключившего Георгиевский трактат с Россией.

Саакашисты утверждают, что именно Ираклий Второй является дурным примером для нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который отказывается открывать «второй фронт» на Кавказе против России для помощи Украине.

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«Пока Ираклия Второго не объявят предателем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили будет выходить и спрашивать: «Вы хотите войну?». Ираклий Второй тоже так говорил: «Вы хотите войну?». Никто не хотел войны, но он сдал всю Грузию, контролируя одну лишь Кахетию. Кто дал ему такое право?» – это заявление одного из главных идеологов либералов профессора Левана Бердзенишвили взбудоражило общество.

В интернете молниеносно стартовал сбор подписей под петицией с требованием запретить Бердзенишвили читать лекции студентам.

А в городе Телави, главном городе грузинской Кахетии, где родился царь Ираклий, люди собрались на митинг. Местная общественность строго предупредила Бердзенишвили о необходимости прекратить подобные хамские выпады в адрес почитаемых предков.

Известные своей прямотой и грубовато-откровенными шутками кахетинцы еще и в общественных туалетах повесили портрет «умничавшего» Бердзенишвили, что вызвало дружное ликование в соцсетях. После такого народного творчества, больно задетая, вся либеральная шваль также дружно бросилась защищать своего кумира!

С новой силой вновь разгорелись споры вокруг Георгиевского трактата, связывавшего навеки Грузию с Россией. Событие конца 18-го века вновь становится одним из обсуждаемым в грузинских масс-медиа. А до 4 августа, очередной годовщины заключения трактата остается месяц с лишним. Люди, поддерживающие дружбу с Россией, эту дату отмечают как праздник и благодарят великого предка за непростое на тот момент мудрое решение. Без преувеличения можно сказать, что заключенный тогда союз с Россией грузинский народ спас от физического истребления!

Неслучайно старую тему Георгиевского трактата главный «теоретик» грузинских западников, во-первых, связывает с событиями в Украине, предлагая не идти на «похожее предательство», а наоборот, активно включиться в действиях против России, и, во-вторых, качественно меняющаяся международная обстановка и внутренняя ситуация Грузии, точно так же, как и под конец 18-го века, неминуемо требует нового Георгиевска!

Либеральный профессор точно не из дураков. И чувствует же шкурой логику истории, вновь приведшую Грузию к развилке: или идти на союз с Россией, решительно порвав с ее противниками, или погибнуть, превратившись в антироссийский таран. Трагический пример Украины налицо, да и постсоветская собственная история об этом и гласит.

Как видим, совсем неслучайно вокруг политического наследия Ираклия II разыгрались нешуточные баталии.

Так вот, царь объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети Иракли II, всю свою жизнь (1720—1798) сражался с внешними врагами за освобождение Грузии от ирано-турецкого владычества. Он был талантливым управленцем и признанным военачальником.

В 1782 году Ираклий II официально обратился к России с просьбой о принятии Картли-Кахети под своё покровительство, а в 1883 году заключил с ней важнейшее соглашение, имеющее в том числе и международное значение: трактат, подписанный в российском Георгиевске (ныне г. Георгиевск, Ставропольский Край) давал твердую легальную основу российской экспансии дальше на юг, на Кавказ.

И если до этого момента пакостным нападкам подвергались только грузинские деятели советского периода, теперь определенное табу по отношению более ранних исторических личностей грубо нарушено. В этом смысле русофобия в Грузии действительно берет «новые высоты».

Накануне стало известно, что, в отличие от Украины и Молдовы, Еврокомиссия наказала Грузию за неприсоединение к антироссийским санкциям и не предоставила ей статус кандидата в члены ЕС.

Более того, Еврокомиссия потребовала «деолигархизацию», то есть, нейтрализовать влияние неформального правителя, российского миллиардера Иванишвили на правительство в Грузии. А это невозможно без смены власти.

Правящая «Грузинская Мечта» не сможет долго удержаться на двух стульях: ее вынудят сделать выбор или с треском сойдет с исторической арены. Поэтому Грузии ждет или новый Георгиевск, или проамериканский реванш!