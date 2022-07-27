Грузия: первая судебная победа над антикоммунистическим законом

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Горийский районный суд посчитал незаконным штрафы, выписанные Темуру Пипии и Аслану Гваришвили. Первый был оштрафован за организацию митинга, второй – за то, что вынес в публичное пространство копию Знамени Победы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 мая этого года в грузинском городе Гори – родном городе Сталина – прошла акция, приуроченная ко Дню Победы. Участники мероприятия держали в руках 50 красных знамени без коммунистической символики и две копии Знамени Победы. Как раз серп и молот, изображенный на этих двух знаменах, стали поводом противостояния между полицией и митингующими.

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В Грузии с 2011 года запрещена коммунистическая идеология и символика законом под названием «Хартия свободы». На основе этого закона полиция задержала трех участников митинга и двух из них оштрафовала.

Действия полиции были оспорены в судебном порядке в срок, в итоге получено довольно неожиданное решение суда первой инстанции в пользу нарушителей «Хартии свободы».

Судья посчитала неправомерным факт штрафа из-за нарушений полицией процедурных действий, установленных законом. Несмотря на то, что нарушившие «Хартию» были оправданы не по сути дела, то есть не по несоответствию самого закона Конституции Грузии и международному праву, решение, да еще и против полиции, несет определенную морально-политическую нагрузку.

Это первый такой случай для Грузии, когда наказанные на основе «Хартии» оправдываются на суде. Кроме того, на суде в дебатах была показана вся тупость и неуклюжесть закона, исполнение которого так трудно дается самим правоохранительным органам.

Задержания и штрафы людей, отмечающих 9 Мая перед музеем Сталина, да еще в родном городе вождя, вызвали протест и недоумение у большинства населения Грузии. Этот факт был освещен всеми центральными и региональными ТВ республики. Но, по всей видимости, на этот раз указание наказать нарушителей «Хартии» было спущено сверху, дабы предупредить их за открытую поддержку СВО России.

Дело в том, что эта была первая акция в Грузии, открыто поддержавшая СВО России на Украине.

Ранее Верховный Суд Грузии отказал вернуть владельцу 300 медалей, посвященных 75-летию Великой Победы, изъятых таможенной службой Грузии на российско-грузинской границе. Конфискация была произведена 29 марта 2020 года на основе «Хартии свободы». Истец намерен продолжить борьбу в европейском суде.

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На данный момент соответствие «Хартия свободы» Конституции страны оспорено в Конституционным суде Грузии юристом Лашей Шукакидзе, адвокатом, успешно выступившим в вышеупомянутом деле о штрафе за красный советский флаг.

Первую судебную победу над антикоммунистическим законом в Грузии для «ПолитНавигатора» прокомментировал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

«Поздравляю грузинских товарищей с первой победой на суде, связанном с антикоммунистическим законом «Хартия свободы». Победы имеет важное моральное значение и дает хорошее основание для продолжения юридической борьбы за отмену этого позорного закона, принятого еще при Саакашвили. Хочу также поблагодарить адвоката Лашу Шукакидзе за успешную работу и за поддержку. Мы знаем, что грузинские коммунисты продолжают борьбу за отмену «Хартии», следим за этой борьбой и поддерживаем их в этом нелегком деле», – подчеркнул Тайсаев.