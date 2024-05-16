Грузия показала американцам зубы. Что дальше?

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В Грузии пройден один из самых трудных этапов политической борьбы: принят закон об иноагентах. Правящая «Грузинская мечта» одержала промежуточную, но очень важную победу, праздновать которую, впрочем, пока рано.

Перед этим «Мечта» ускорила рассмотрение законопроекта, и парламентское слушание, запланированное ранее на 17 число, назначила на 14 мая. Эта была самая свежая из множества хитростей, к которым неоднократно прибегало парламентское большинство, чтобы оппозиция не смогла хорошо подготовиться к штурму парламентского здания. Так и вышло.

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Были столкновения с полицией, задержания, мордобой, попытки вызвать транспортный паралич Тбилиси, но усилия властей дали результат: силовики легко справились с задачей и на этом этапе сохранили стабильность, поскольку оппозиция не успела основательно организоваться.

Однако борьба вокруг закона еще не прекращена.

Теперь вся страна в ожидании вето президента. Ведь президент Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, тем самым дав еще один повод для дестабилизации обстановки.

Да, оппозиция не смогла помешать принятию закона об «иноагентах», набрать критическую массу людей, но ее лидеры будут учитывать собственные промахи и лучше готовиться к моменту преодоления президентского вето.

В борьбу открыто включились европейские дипломаты высшего ранга. Издалека лают и угрожают «фундаментальным свертыванием отношений» высшие представители ЕС, госдепартамента США, американские сенаторы и евродепутаты, министры иностранных дел Германии и Франции, высокие официальные лица Британии. Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии приехали в Тбилиси для мобилизации оппозиции и морального давления на правительство непосредственно на месте.

Они уже успели побывать у митингующих и подбодрить в лучших традициях «майданной демократии». Кадры трогательного общения на улице разошлись по всем электронным СМИ от оппозиции. Министры, с трибуны обратившиеся к митингующим, в своих пламенных речах призвали последних продолжить борьбу с еще большей энергией. Таким образом, на проспекте Руставели, в отличии от киевского Крещатика, нарисовалась не одна, а сразу четыре «Виктории Нуланд».

Оппозиция еще больше сплотилась, а телеканалы по–прежнему продолжают призывать студенческую молодежь не прекращать протесты. С экранов этих ТВ, да и в учебных аудиториях мозги студентам пудрит либеральная профессура, которой кишат грузинские вузы.

С другой стороны, правительство, в лице премьер-министра Ираклия Кобахидзе, уже успело показать характер, дав достойный отпор спешно прибывшему в Тбилиси посланнику госсекретаря США. Несмотря на требование не принимать законопроект в последней редакции, его проголосовали, а территория вокруг парламента была зачищена на глазах помощника госсекретаря США Джима О’Брайена.

На встрече с премьером страны ему не удалось чего-либо добиться. Свое недовольство заокеанский посланник выразил на проведенной в гордом одиночестве пресс-конференции, где пытался убедить, что американцы не намерены устраивать переворот и не представляют «партию войны».

Кстати, с американцем встречаться категорически отказался Бидзина Иванишвили, главный вдохновитель грузинского бунта за суверенитет. Тем самым госдепартамент получил пощечину от человека, который на многотысячном антиамериканском по факту митинге заявил о том, что он не Янукович и не собирается сдавать своих и идти на попятную.

Таким образом, миссия американского посланника завершилась провалом.

Оппозиция намерена объявить массовое неповиновение. Не исключено, что к моменту преодоления вето готовится штурм парламента, чтобы сорвать сессию и вызвать общую дестабилизацию. У лидеров вновь перед глазами маячит весьма удачный и бескровный образ взятия под контроль парламента Грузии, а затем и всей власти. По-прежнему актуальны события 20-летней давности, когда новоизбранный парламент, не успев войти в права, был парализован на первой же сессии. Но следует учесть очень важный момент, который может оказаться ключевым: в отличии от 2003 года, когда свершилась «Революция роз», широкой поддержки у нынешних «революционеров» нет!

Правда, нет широкой поддержки и у «Мечты», что в этом смысле обусловливает некую патовую ситуацию. Учитывая это обстоятельство, поддержанная четверкой «нулландов» оппозиция буквально призывает «взять Бастилию», чтобы породить «Робеспьеров и Маратов» нового времени. Министры подоспели вовремя – как раз в момент спада протестных выступлений и вызванного от принятия закона морального упадка «майданутых».

Но присутствует еще один очень важный момент, отличающий нынешнюю ситуацию от событий двадцатилетней давности. И этот момент вновь усиливает позицию «Мечты». Тогда Россия не определилась с выбором, а если быть точнее, поддержала бескровный вариант перехода власти в руки Саакашвили, не дав тем самым развиться кризису. На данный момент РФ однозначно за укрепление суверенитета Грузии. И МИД РФ, и Госдума однозначно выступают за нейтрализацию угрозы «цветного переворота» в соседней стране.

Все сводится к тому, как будут вести себя силовики в критический момент, который еще наступит. Пока они ведут себя уверенно.

Вернемся к ситуации «европеизации» Грузии. Спикеры и организаторы митингов открыто призывают к блокированию здания главного законодательного органа. С другой стороны, глава МВД, да и другие члены правительства постоянно предупреждают горячие головы, что практика щадящего противодействия незаконным действиям бунтовщиков закончена. Главный полицейский Грузии сформулировал предельно конкретно, что положение уголовного кодекса, пресекающего атаку правительственных зданий, будет задействовано полной мерой, что подразумевает серьезные уголовные наказания и жесткий отпор нарушителям закона со стороны силовиков.

Бескомпромиссное выступление Министра внутренних дел подкрепляется не менее категоричными действиями его подопечных, решительно пресекающими действия самых активных митингующих, нападающих на силовиков перед входами в парламентское здание. Необузданных провокаторов показательно избивают, да и в полицейских участках их не встречают чаем и тортиком и, отпуская, не приносят извинений.

Широко тиражируются фотофакты особенно отличившихся неистовством провокаторов, в том числе известных либеральных лидеров, с фингалами под глазами с со сломанными носами. Одним словом, силовики демонстрируют решимость действовать жестко, пытаясь довести до беспечных молодых голов, что это не игра, а экзистенциальное противостояние за дальнейшую судьбу страны. И, можно сказать, что такая педагогика приносит плоды.

Более того, на днях были произведены показательные задержания ранее неприкасаемых оппозиционных блогеров, чтобы сузить протестное электронное пространство. Одним словом, силовики начали действовать системно и эффективно, чего ранее за ними не наблюдалось.

На самом деле, борьба против «русского» закона является поводом для дестабилизации обстановки. Американцам очень нужна подконтрольная Грузия, чтобы не оставлять Пашиняна в одиночестве, то есть, чтобы проамериканская Армения не оставалась в окружении лояльных к России стран. Тем самым должен быть создан определенный антироссийский клин (Армения плюс Грузия) на южном Кавказе с выходом в Черное море.

После встреч с европейскими министрами иностранных дел лидеры оппозиционных партий один за другим заявляют о едином фронте противостояния в том числе и на парламентских выборах к концу октября. Следовательно, европейские министры подбодрили не только демонстрантов, но и сыграли организующую роль субъектов переворота.

Параллельно президент Зурабишвили заявила о готовности объединить оппозицию и выступить как лидер упомянутого единого фронта во имя победы на выборах, что тоже выглядит как органическая часть единого плана. Таким образом, консолидация прозападных сил к моменту парламентских выборов происходит на глазах. Однако на днях предстоит обострение ситуации: как указано выше, будет использован момент преодоления вето.

Организаторы беспорядков ничего не теряют и пойдут до конца, включая жертвоприношения ради демократии по примеру киевского майдана. Если переворот не удастся, то удастся дискредитация правящей верхушки и силовиков для сильнейшей морально-политической атаки перед октябрьскими парламентским выборами.