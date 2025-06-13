Грузия покажется цветочками: не возьмут в ЕС и НАТО – наступит тотальная «орбанизация» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
13.06.2025 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Рост евроскептицизма на Украине может привести к заморозке интеграции в ЕС с обеих сторон на много лет– как со стороны Брюсселя, так и со стороны Киева.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Игорь Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рост евроскептицизма на Украине может привести к заморозке интеграции в ЕС с обеих сторон...

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«Тем, что защищает весь Запад и всю Европу, Украина заслужила того, чтобы её приняли в коллективную систему безопасности и в коллективную экономику. Если этого не произойдёт, может вырасти вероятность не грузинского сценария, а восточно-европейского. Запрос на политические силы, типа «ПиС», Джорджеску, Орбана, которые говорят о приоритете суверенных интересов, о том, что не хотят принимать мигрантов по квотам из Брюсселя, о своём видении гендерных ценностей.

Они набирают популярность на фоне экономических проблем в Европе. Турция тоже может быть моделью. Которая объявила другой суверенный курс», – сказал Попов.

«Украинские элиты очень часто недовольны предложениями западных правительств. Потому что в последнее время все реформы сводятся к кадровым изменениям – нужно снять вашего и поставить нашего, и к усилению контроля, а не к системным реформам. И это, разумеется, уменьшает интерес элит к подобным предложениям.

Если это наложится на евроскептицизм населения, то у нас есть большие шансы на формирование новой партии евроскептиков, которая может получить большой результат буквально в первом электоральном цикле.

И вопрос, с кем она будет создавать ситуативные альянсы, потому что по ряду ценностных и геополитических вопросов у них может быть совпадение с пророссийской партией», – тревожился укро-эксперт.

«Это угроза тому, что тогда евроинтеграция может заморозиться с обеих сторон – как со стороны Брюсселя, так и со стороны Киева, на много лет», – заключил Попов.

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