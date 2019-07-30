Грузия пришла на помощь украинским карателям

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

13 участников карательной операции, получивших ранения в зоне конфликта на Донбассе, отправились на лечение в Тбилиси.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что боевики уже не в первый раз отправляются на реабилитацию в Тбилиси по приглашению Грузии.

«Данная программа будет проходить для гвардейцев и их жен в течение 10 дней в реабилитационном центре Министерства обороны Грузии уже во второй раз. Такое медико-психологическое восстановление страна-партнер предложила Нацгвардии в рамках сотрудничества с Генеральным штабом ВСУ», – говорится в сообщении.

Кроме Грузии, боевики также проходят реабилитацию в медицинских центрах США, Германии, Израиля, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии, Турции, Швеции, Грузии, Литвы, Латвии, Польши. Всего курсы прошли уже более 130 участников конфликта.