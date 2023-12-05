Грузия променяла Абхазию и Южную Осетию на выгоды от торговли с Россией – беглый иноагент

Елена Острякова.  
05.12.2023 16:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Грузия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Торговля, Украина


Грузия «могла бы легко захватить» Южную Осетию и Абхазию, поскольку сейчас вся армия России сосредоточена на Украине.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия «могла бы легко захватить» Южную Осетию и Абхазию, поскольку сейчас вся армия России...

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«Захоти сейчас Грузия вернуть себе Южную Осетию и Абхазию, она это легко сделает. Я уверен в этом. А кто ей может помешать? Он ушел практически из Армении. Он ее сдал, не задумываясь, потому что у него нет сил ее оборонять и помогать ей оружием и боеприпасами. Он потерял весь южный Кавказ и Закавказье. И только пассивная позиция Иванишвили не позволила грузинам вернуть свои территории», – разглагольствовал Кох.

Он считает, что президентом Грузии Бедзиной Иванишвили движет «холодный расчет», и он «продал» Москве свое бездействие за серьезные «торговые преференции», которые обещают стране экономический рост.

«Грузия – маленькая страна, и для нее рост товарооборота с Россией сразу скажется на росте благосостояния», – печалится иноагент.

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