Грузия променяла Абхазию и Южную Осетию на выгоды от торговли с Россией – беглый иноагент
Грузия «могла бы легко захватить» Южную Осетию и Абхазию, поскольку сейчас вся армия России сосредоточена на Украине.
Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Захоти сейчас Грузия вернуть себе Южную Осетию и Абхазию, она это легко сделает. Я уверен в этом. А кто ей может помешать? Он ушел практически из Армении. Он ее сдал, не задумываясь, потому что у него нет сил ее оборонять и помогать ей оружием и боеприпасами. Он потерял весь южный Кавказ и Закавказье. И только пассивная позиция Иванишвили не позволила грузинам вернуть свои территории», – разглагольствовал Кох.
Он считает, что президентом Грузии Бедзиной Иванишвили движет «холодный расчет», и он «продал» Москве свое бездействие за серьезные «торговые преференции», которые обещают стране экономический рост.
«Грузия – маленькая страна, и для нее рост товарооборота с Россией сразу скажется на росте благосостояния», – печалится иноагент.
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