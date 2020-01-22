Грузия снова уменьшилась в размерах

22.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Российские военнослужащие после некоторой паузы возобновили работы по установлению границы между Южной Осетией и Грузией.

Об этом сообщает «Независимая газета», ссылаясь на Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии заявившей, что в ходе предварительных работ в лесу в окрестностях селения Гугутианкари «оккупационные силы углубились примерно на 200 м вглубь территории, контролируемой грузинской стороной».

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Утверждается, что «Россия продолжает ползучую оккупацию Грузии».

«СГБ уточняет, что незаконные сооружения российскими военнослужащими возведены в Горийском муниципалитете в районе селения Гугутианткари, то есть даже не в зоне конфликта, а собственно на грузинской территории. Тбилиси действия российских военных называет провокационными», – пишет издание.

В сообщении СГБ Грузии внимание заостряется также на том, что с 29 августа 2019 года прекращены встречи между грузинской и осетинской сторонами в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них, в ходе которых обсуждались гуманитарные и технические проблемы в зоне конфликта.

Также СГБ утверждает, что в лесу русские краской пометили деревья, очевидно, указывая, как именно пройдет линия границы.

«Это означает, что российские военные устремятся вглубь территории, контролируемой Тбилиси, примерно на 200 м. Следовательно, территория Грузии де-факто уменьшится еще на десятки гектаров. По словам гражданского активиста Давида Кацарава, «действия оккупационных войск ведут к тому, что в приграничье появится еще один проблемный участок». Он также утверждает, что располагает данными о том, что в этом районе российские военные планируют проложить дорогу и прорыть траншеи», – отмечается в публикации.

Грузинская оппозиция обвинила власти в бездействии. Так, представитель «Национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «с такими темпами от Грузии ничего не останется, а власть молчит, тогда как президент Саломе Зурабишвили должна обуть сапоги, прибыть на линию оккупации и поднять крик на весь мир о происходящем – может, тогда Москва немного успокоится и поумерит аппетит в отношении грузинских территорий».