Грузия. Спасти монумент Неизвестному солдату

Накануне важнейшей российско-американской встречи, где будут обсуждены вопросы, касающиеся Украины и Грузии, «ПолитНавигатор» задал несколько вопросов известному грузинскому политологу и общественному деятелю, директору Института Евразии Гулбаату Рцхиладзе.

Он рассказал о том, почему население Грузии поддерживает восстановление отношений с Москвой, но не верит называющим себя пророссийскими партиям. Более того, никто из этих партий не рискует выходить на манифестации в День Победы, память о котором пытаются стереть американцы. В нынешнем году настоящим тестом станет ситуация вокруг защиты монумента Неизвестному солдату в Тбилиси.

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«ПолитНавигатор»: Начнем с главного вопроса геополитики с российской точки зрения – Москва потребовала закрыть для Украины и Грузии путь в НАТО. Как вы думаете, пойдет ли Запад навстречу, в общем, справедливым требованиям России?

Гулбаат Рцхиладзе: Запад попытается выиграть время и растянуть процесс, простого и однозначного ответа на все пункты российских требований или предложений (как хотите) не будет. США не готовы менять свою агрессивную политику, используя НАТО против России, однако проблемы в Евросоюзе, да и в самих США вынуждают Вашингтон более серьезно воспринимать то, что им говорит президент Владимир Путин. Хотя в целом, конечно, Запад и прежде всего США не хотят менять своего враждебного отношения к России, которую они считают своим главным геополитическим противником.

Грузия наряду с Украиной – очень важное звено в цепи американской стратегии. Грузия единственная страна в Закавказье, которая полностью лояльна по отношению к Вашингтону. Ценность Грузии для США возрастает на фоне неровных отношений Вашингтона с лидером Турции Эрдоганом и появлением российских миротворцев в Карабахе; если Грузия прекратит быть проамериканской страной и скорректирует свою внешнюю политику, американцы потеряют влияние во всем кавказском регионе и в восточной части Черного моря.

Три десятилетия прошло, как между Грузией и Россией не прекращается противостояние. От противостояния Грузия потеряла несравнимо больше: она распалась на три части, потеряла традиционный рынок сбыта товаров, выпала из единого хозяйственного и культурного пространства… Неужели у грузинского общества не оказалось ресурса, наконец, сделать правильные выводы и повернуться лицом к могучему северному соседу?

Когда грузины поворачиваются лицом к Москве, в Москве это должны замечать. Пик пророссийских настроений в Грузии был в середние 2010-ых годов, но раз политический истеблишмент, вся властная и бюрократическая структура состоит из лиц, прошедших через американский, либо евросоюзовский политический «фильтр», эти настроения народа не были учтены в политике. Наоборот, такие же прозападные СМИ продолжают убеждать общественность в том, что все мы поддерживаем курс руководства страны (вне зависимости от того, кто у нас во власти), направленный на интеграцию Грузии в НАТО и ЕС. Россия преподносится в качестве врага, которого постоянно клеймят словом «оккупант».

Непрекращающаяся русофобская государственная пропаганда и пассивность России внутри Грузии, отсутсвие ее «мягкой силы» делают свое дело – настроения грузин, согласно которым надо урегулировать отношения и даже дружить с Россией, не становятся политически релевантными, никто и не пытается реализовать социальный заказ народа, и эти настроения остаются пассивным пожеланием, говорить о котором громко не принято.

А есть ли в Грузии политическая сила, способная повести население за собой по пути смены ущербной для маленькой страны внутренней и внешней политики? Неужели никто не видит политической пользы в том, чтобы использовать упомянутые вами настроения в народных массах?

Я лично такой авторитетной силы, точнее сказать, сформированной политической партии не вижу. Есть, конечно, отдельные политические партии и политики, которые ратуют за сближение с Россией, но народ им не доверяет, не верит в том, что именно эти партии смогут совершить прорыв и не откажутся от своих обещаний, в том числе и по части урегулирования с Россией.

Почему это так происходит – тема для отдельного разговора; конечно, в этом виновны, прежде всего, сами эти партии, которые довели народ до крайнего нигилизма и апатии. Люди априори не верят политическим партиям, поэтому всегда побеждает административный ресурс (то есть, правящая партия «Грузинская мечта»), а главной оппозиционной партией остается деструктивное «Нацдвижение» со своими преданными, порой фанатичными сторонниками.

Альтернативные партии просто не привлекают избирателей, практически половина которых перестала ходить на выборы. Это выгодно американцам, европейцам, всем противникам России. Если бы грузинский народ активизировался и организованно пришел бы на выборы, проголосовав за альтернативные политические силы, смена внешнеполитических приоритетов произошла бы достаточно быстро.

Недавно в Грузии появилась политическая сила, под названием «Консерваторы», открыто заявившаяся о том, что необходимо восстановить военно-политический союз с РФ. «Консерваторы» заявили также о целесообразности размещения российских военных баз на территории Грузии. Какова почва для таких откровенных заявлений в грузинском обществе, и смогут ли силы, подобные «Консерваторам», изменить политический ландшафт в стране?

Одной партией больше, одной меньше – никакого значения не имеет. Как я вам уже сказал, люди категорически не доверяют политическим партиям, в том числе и так называемым «пророссийским». Основная причина – постоянная ложь и обман народа со стороны партий, политиков. Теперь делать одни лишь заявления, даже такие четкие о российских военных базах (кстати, такие предложения я, как политолог, часто выдвигал на протяжении двух последних десятилетий) ничего не даст, одной болтовней народ не воодушевить.

Люди хотят видеть дела, их надо убедить в том, что какая-та там партия имеет не только хорошие идеи, но и достаточно сил и принципиальности для того, чтобы осуществить эти самые идеи и не предать их!

Так вот, прежде чем основать партию, надо идти в народ, чем-то доказать, что ты деятельный, реальный, достоиный доверия; что ты тот, за которым можно идти без оглядки на пресловутый админресурс…

Для этого надо иметь и политические «мозги», и материальные средства одновременно – без этого никак. А то бы я сам уже давно основал политическую партию. Как вы думаете, почему я этого не делал до сих пор? Да потому, что нет материальных средств, а наши так называемые бизнесмены на хорошее дело не выложат ни копейки, они только на власть оглядываться будут.

9 мая 2019 года под вашим руководством в Тбилиси было организовано шествие «Бессмертное войско Грузии». Вместе с Единой Коммунистической партией вы провели яркую акцию, посвященную Великой Победе. Тогда был задержан глава коммунистов Темур Пипия вместе с копией флага Победы. Одним из главных требований шествия было восстановление дипломатических отношений с РФ. Эта была последняя (до пандемии), но далеко не первая яркая акция, широко освещенная СМИ. Какова перспектива дружелюбных к России общественных сил, и замечают ли вас и ваших товарищей в России?

Если честно, мне уже давно без разницы, «замечают» меня где-либо или нет, хотя, скорее замечают, меня хорошо знают в московских дипломатических кругах, которые занимаются кавказской проблематикой. Знают и упомянутого вами Темура Пипия – принципального человека, верного идеологии и идеалам дружбы народов.

Действительно, Пипия и его партия, весь его тбилисский актив, присоединились к шествию «Бессмертного полка», организованного вместе с моими единомышленниками в 2019 году. Шума мы наделали много, сами того не хотя. Требований у нас в День Победы не было, хотя все знали и знают, что наши требования о восстановлении дипотношений с Россией и диалога с Москвой – в силе. Это, прежде всего, необходимо самой Грузии.

Так вот мы и провели это шествие, но, к сожалению, Пипия не смог дойти до конца – до монумента Неизвестного солдата, где мы встретились, кстати, с российскими дипломатами и поздравили друг друга с Днем Победы. Пипия не смог дойти, так как его задержала полиция по причине того, что у него в руках была копия Знамени Победы, а антироссийский закон у нас запрещает советскую и коммунистическую символику, включая Знамя Победы.

Я подчеркиваю, этот запрет имеет антироссийский смысл – история общей Победы должна быть стерта из памяти молодых поколений и даже криминализирована.

Кстати, президент страны и мэр столицы хотят переименовать монумент Неизвестного солдата, тем самым, стерев память о Великой Отечественной…

К сожалению, в 2019 году к нашему шествию не присоединилась ни одна другая политическая партия. Они, наверное, посчитали, что не надо ассоциироваться с «советской победой» и с российским движением «Бессмертного полка» (хотя наша организация с российским «Бессмертным полком» не связана).

Видите ли, мы тут в движении «Бессмертное Войско Грузии» собрались не совсем патриоты Грузии, а они, получается – патриоты; мы – «пророссийские», а они «прогрузинские»… Понимаете, о чем я?

Так вот, я призываю всех мыслящих руководителей в Москве: тестом на лояльность идеалам дружбы между Грузией и Россией считайте отношение той или иной политической партии Грузии ко Дню Победы! Если кто не считает нужным или возможным свое участие в праздничных мероприятиях 9 мая, избегает символики Победы, опасается быть обвиненным деструктивными силами в «пророссийскости» – тот ни Грузии друг и ни России союзник!

В этом году я хочу сам протестировать политический спектр страны и призвать всех вменяемых представителей этого спектра принять участие в акции «Бессмертного Войска Грузии», которая будет преследовать одну цель – защитить монумент (могилу) Неизвестного солдата от идеологических посягательств.

Мы должны объединить свои усилия и потребовать от мэрии оставить в покое это святое место и не переименовывать его в более «нейтральное», «несоветское» что ли, название.

Я лично не буду считать патриотом Грузии и сторонником добрых отношений с Россией тех, кто откажется поддержать это требование!