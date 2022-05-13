Грузия торопится в ЕС, соглашаясь стать «голубой»

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Новости Украины

Назвав Украину «героической», президент Грузии Саломе Зурабишвили с радостью сообщила, что вступление Грузии в состав Евросоюза ускорилась.

При этом потомок бежавших от большевиков в Европу грузинских эмигрантов, уроженка Франции Зурабишвили сердечно поблагодарила Украину за то, что ее «самоотверженная, героическая, оборонительная борьба ускорила открытие пути в Европу» для Грузии.

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Грузия намеревалась подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году, но сделала это на два года раньше – 3 марта этого года. Такую возможность европейская сторона предоставила в связи с событиями на Украине. После этого Киев неоднократно упрекал Тбилиси за «недостаточную» поддержку в противостоянии с РФ, вызвав тем самым шквал негодования не только во властных структурах Грузии, но и среди широкой общественности.

Грузинская сторона действовала быстро и оперативно: премьер Гарибашвили раньше срока передал вторую заключительную часть заполненного опросника на вступление в ЕС главе Еврокомиссии в Грузии Карлу Харцелю.

На основе опросника Грузии будет предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, что является значительным шагом на пути интеграции в Евросоюз.

По второй части опросника европейцы будут выяснять, какие правовые нормы и правила действуют в стране и соответствует ли они европейскому законодательству. В связи с этим очень интересным показалось заявление министра иностранных дел Грузии, что некоторые части опросника не будут разглашены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Интригу кратно усиливает спокойное отношение к заявлению министра вечно бурлящей оппозиции. К этой части заявления у оппозиции не возникли претензии.

Это вселяет уверенность, что в скором времени будет большой скандал: по всей вероятности, тайными остались положения, касающиеся прав сексуальных меньшинств и внедрение прочих такого рода «европейских ценностей».

Кстати, впереди 17 мая – день знаменательный, когда различные НПО, представляющие сексуальные меньшинства, опять громко будут заявлять о себе, проявляя всякого рода активность, вплоть до «парада» в центре столицы. Интересно будет наблюдать, как пройдут эти мероприятия на фоне острой поляризации общества, когда полиция вынуждена будет защищать «парад» от его многочисленных противников.

Не секрет, что давление относительно защиты сексуальных меньшинств со стороны ЕС огромно, и оно является одним из главных индикаторов готовности Грузии вступлению в состав ЕС.

Можно предположить, что на этот раз полиция будет работать втройне, защищая активистов ЛГБТ, поскольку уже в июне в Брюсселе пройдет саммит ЕС, где, возможно, будет рассмотрен вопрос о статусе кандидата.

«ПолитНавигатор» рассказывал о недавних скандальных задержаниях граждан Грузии, отметивших 9 мая со знаменем Победы, да еще в Гори – родном городе Сталина.

Факт остается фактом – некогда славившуюся своими кавказскими традициями Грузию превращают в страну, где полиция отбирает Знамя Победы и самоотверженно защищает цветной флаг сексуальных меньшинств.

Вышеупомянутое ускорение подачи документов на два года ускоряет окончательный отход Грузии от вековых ценностей, если, конечно, интеграция в ЕС вообще произойдет.

И все же мы остаемся оптимистами и верим в скорое изменение расстановки сил в мире в пользу интеграционных процессов на постсоветском пространстве, что подтолкнет страны Южного Кавказа на рациональный и гораздо более выгодный для них путь развития.