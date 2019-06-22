22.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Грузия, Кавказ, Политика, Россия, Украина
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Грузия – урок для Зеленского, который он вряд ли выучит

Российская делегация в Тбилиси действовала по правилам и не провоцировала начавшиеся беспорядки. Вина в нынешнем кризисе лежит на грузинской «элите» – теневой «хозяин» страны олигарх Бидзина Иванишвили на состоявшихся в прошлом году президентских выборах сделал ставку на Саломе Зурабишвили,  провалившую шанс на восстановление отношений с Россией.

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Об этом в своем блоге пишет российский политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На официальном международном мероприятии невозможно сесть не на тот стул. Это жёстко контролируется службой протокола. Так что к Сергею Гаврилову нет и не может быть вопросов;

Позиция Гаврилова по Абхазии и Южной Осетии ровно такая же, как и у остальных 449 депутатов Госдумы РФ. Поэтому говорить о возмущении его какими-то предыдущими интервью бессмысленно. Не нравятся взгляды – не приглашайте;

Выпады российских общественников, «экспертов» и СМИ в адрес Гаврилова («что ж он там такое натворил, что так спровоцировал такой скандал?») считаю неэтичными;

Сторонники Саакашвили давно ждали повода для организации массовых акций протеста и дождались;

Для этого были основания. Рейтинг Иванишвили и его партии неуклонно падает – на это работают эффект несбывшихся ожиданий и криминально-коррупционные скандалы;

Далеко не факт, что именно Саакашвили станет бенефициаром протеста. Есть риск появления новых несистемных игроков. Хороший шанс на реанимацию политического влияния через сетевые структуры имеет криминал;

К сожалению, все влиятельные политические силы Грузии сегодня объединяет только одно – антироссийская позиция. И это вина Бидзины Иванишвили, который сделал ставку на президентских выборах на Саломе Зурабишвили, у которой был шанс на перезагрузку отношений двух стран. Но она его бездарно утратила», – резюмировал эксперт.

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