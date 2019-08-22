Грузия: Урок должен быть выучен

22.08.2019, Москва, Александр Ростовцев

Спустя месяц после антироссийских выступлений в Тбилиси в Грузии начинается новый всплеск митинговщины. На этот раз – антиправительственной. Своё возмущение высказывают грузинские отельеры и рестораторы, требующие от властей компенсаций за сорванный курортный сезон из-за массового оттока российских туристов.

Больше всего митингующих работников туриндустрии вышло на улицы курортного городка Кобулети (Аджария). Отсутствие в разгар сезона россиян серьёзно ударило по владельцам небольших гостиниц и ресторанов. Помимо упущенной прибыли у них на шее ярмом висят кредиты, которые сами собой не погасятся.

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Митингующие утверждают, что местные власти обещали помочь, но пока что ничего не сделали, так что протесты обещают быть долгими.

По информации министра туризма Грузии Мамуки Бахтадзе всего за один месяц санкций убытки отрасли составили $60 млн. Падение на 13% по сравнению с прошлогодними показателями.

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, выступившая в радиоинтервью российской Национальной службе новостей, считает официальные данные приукрашенными. Ссылаясь на мнение экспертов, Бурджанадзе заявляет, что туристическая отрасль республики не досчиталась $700 млн, причём, одно только сообщение о приостановке авиасообщения с Россией привело к падению грузинской национальной валюты лари по отношению к доллару, достигнув исторической отметки 3:1.

Выводы специалистов из Российского союза туриндустрии говорят, что права, скорее Бурджанадзе, поскольку по их оценкам падение турпотока в Грузию за июль-август 2019 года достигло 70%.

Вдобавок, сработал принцип домино. Отсутствие гарантий безопасности нашим туристам (в прошлом году – каждый пятый гость Грузии приехал из России) во время русофобского угара не сделало привлекательнее Сакартвело для туристов из других стран, особенно русскоговорящих, со всеми вытекающими последствиями.

Все попытки грузинских властей и бизнеса экстренно переориентировать турпотоки из России на Белоруссию, Иран и Арабские Эмираты помогли как мёртвому припарки. Гостиницы и хостелы вынуждены максимально снижать расценки, но даже это не делает из Грузии мекку массового туризма.

Сообщается, что сфера туристических услуг республики почувствовала острейший дефицит приезжих аккурат через месяц после организованной антироссийской истерии в Тбилиси, чем, собственно, и были вызваны массовые недовольства работников отрасли.

Грузинские эксперты в сложившейся ситуации осторожно обвиняют действующую власть и более смело – бывшую, ушедшую в оппозицию партию «Национальное движение». Однако ни у кого нет оптимистических прогнозов на будущее турбизнеса в Грузии. Всё сводится к тому, что если власть в кратчайшее время не разработает некую позитивную программу оздоровления туристической отрасли, то ей грозит неиллюзорный крах. Времена тучных западных кредитов, обеспечивших «грузинское экономическое чудо Саакашвили», остались позади, новых кредитов никто не даст. Наоборот, пришло время платить по старым счетам.

В настоящее время в Грузии идёт запоздалый поиск и наказание виновных в нынешней туристической катастрофе.

Так, на телеканале «Рустави-2» прошли кадровые чистки. 20 августа новый гендиректор Паата Салия, назначенный вместо хамоватого Ники Гварамия, отчитался об увольнении журналиста Георгия Габуния, оскорбившего в прямом эфире Владимира Путина.

Вместе с Габуния «Рустави-2» покинули начальник информационной службы Нодар Меладзе и продюсер Георгий Лаперашвили, допустившие проявление головотяпства в эфире.

На низовом уровне также идёт наказание русофобских бабуинов. 20 августа поступило сообщение, что в селе Боневи, Горийского района, группа неизвестных избила лидера «Антиоккупационного движения» Давида Кацарава, принимавшего активное участие в антироссийских выступлениях месячной давности. Пострадавший сообщает в своей ленте Facebook, что полиция отказалась предоставить ему помощь, и он был вынужден добираться в больницу самостоятельно.

Похоже, впрочем, что урок пошёл не впрок, поскольку Кацарава после антироссийских выступлений, решил стать помехой процессу демаркации грузино-югоосетинской границы, так что бедовую голову беспокойному дятлу пробьют ещё не раз.

Всё это, безусловно, духоподъёмно, но относится к категории «цветы запоздалые». Раньше надо было думать, генацвале. Выбирать во власть людей вменяемых, вовремя давить русофобов, чтобы те сидели тише мыши под веником.

Вышеупомянутая Бурджанадзе, гляди-ка, спохватилась и прозрела, что десять лет назад Грузии не надо было выходить из СНГ. Пусть структура была хлипкая, не самая эффективная, но на её площадке худо-бедно шёл диалог, и можно было решать по-семейному насущные вопросы бывших союзных республик. Сегодня Грузия пожинает горькие плоды ранее допущенных ошибок и проявлений глупой гордыни.

Вдобавок, оторвалась терпелка российских властей, так что они вынуждены принимать решения, из-за которых бывшие братья по СССР, вставшие на путь практической русофобии, испытывают общий дискомфорт и сквозняк в карманах. И правильно. Урок должен быть выучен.