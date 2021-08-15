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15.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов
 
Абхазия, Война, Грузия, Дзен, Украина
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Грузия вернула на Украину тело погибшего боевика УНА-УНСО

Новости УкраиныНа Украину из Грузии прибыли останки украинского националиста Леонида Ткачука (позывной «Цвях» (Гвоздь), который...

На Украину из Грузии прибыли останки украинского националиста Леонида Ткачука (позывной «Цвях» (Гвоздь), который погиб во время грузино-абхазской войны в 1993 году, воюя в составе запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО.

В церемонии встречи гроба с останками приняли участие «побратимы» Цвяха.

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Останки отправили во Львов – местом захоронения Ткачука избрано Лычаковское кладбище.

«УНА-УНСО» выражает искреннюю благодарность Обществу Красного Креста, правительству Грузии, а также Союзу участников АТО Львовщины ОО «Центр Гарант» за помощь в деле возвращения «Цвяха» на родину», – поблагодарили националисты всех причастных.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе грузино-абхазской войны 1992—1993 года боевики УНА-УНСО принимали активнейшее участие в боевых действиях на стороне Грузии.



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