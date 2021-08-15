Грузия вернула на Украину тело погибшего боевика УНА-УНСО

15.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

На Украину из Грузии прибыли останки украинского националиста Леонида Ткачука (позывной «Цвях» (Гвоздь), который погиб во время грузино-абхазской войны в 1993 году, воюя в составе запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО.

В церемонии встречи гроба с останками приняли участие «побратимы» Цвяха.

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Останки отправили во Львов – местом захоронения Ткачука избрано Лычаковское кладбище.

«УНА-УНСО» выражает искреннюю благодарность Обществу Красного Креста, правительству Грузии, а также Союзу участников АТО Львовщины ОО «Центр Гарант» за помощь в деле возвращения «Цвяха» на родину», – поблагодарили националисты всех причастных.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе грузино-абхазской войны 1992—1993 года боевики УНА-УНСО принимали активнейшее участие в боевых действиях на стороне Грузии.