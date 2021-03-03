Грузия закупила рекордный урожай у «страны-оккупанта»

04.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и основным импортером кукурузы, несмотря на то, что официальный Тбилиси продолжает обвинять Москву в «оккупации грузинской территории».

В январе в Грузию было поставлено рекордные 215 тыс. тонн российской пшеницы, что соответствует четвертому месту среди импортеров после Турции (636,1 тыс. тонн), Египта (471,3 тыс. тонн) и Пакистана (225,6 тыс. тонн), пишет сегодня газета «Коммерсант».

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Всего с начала сезона в Грузию отгружено 625 тыс. тонн пшеницы из РФ, притом что весь грузинский годовой импорт Минсельхоз США (USDA) оценивал в 600 тыс. тонн. Кроме того, Грузия стала крупнейшим покупателем российской кукурузы, закупив за январь 132,9 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн месяцем ранее.

Для сравнения: на традиционный рынок Турции было поставлено 60 тыс. тонн кукурузы.

Эксперты, объясняя такие объемы закупки Грузией, не исключают, что часть товара потом будет реэкспортирована.

Так или иначе, но ситуация с торговлей показательна. Грузия, на словах критикующая Россию, продолжает активные экономические отношения с РФ, – как и Украина, закупающая у «страны-агрессора» газ, ядерное топливо и т.п.