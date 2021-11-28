Грузия: Затишье перед бурей

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Якобы голодавший в тюрьме Саакашвили на протяжении 35 дней охотно принимал паштет из телячьей печени и разные каши, натуральные соки и мёд. После перевода в военный госпиталь экс-президент вотказывается от консультаций с врачами и приема медикаментов. У самопровозглашенного «узника Путина» обнаружено опасное неврологическое расстройство. Для организации большой заварушки в Грузии используют человека, имеющего большие проблемы с головой.

Саакашвили в Грузии осужден за тяжкие преступления. Ему не выбраться из тюрьмы путём правосудия. А потому в ход идут разные провокации. Вся история с голодовкой (получившая большую поддержку западных посольств) была призвана раскачать уличные акции. Нужно признать, что в итоге брожения по поводу судьбы Саакашвили начались даже в радах правящей партии «Грузинская мечта». Либеральное крыло политсилы латентно поддерживает Запад по всем пунктам.

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Интересно недавнее выступление старшего сына Саакашвили Эдуарда – из его слов следует, что многие в оппозиции были бы удовлетворены смертью Мишико – что стало бы «спусковым крючком» для радикальных действий противников власти.

«Меня очень тревожит, и это действительно ужасно, когда я слышу со стороны оппозиции такой разговор – «вот, вы не знаете, что будет, что мы устроим»… То есть фактически, вольно или невольно, у кого-то возникает потребность – «о, как же будет здорово, если это действительно случится, мы тогда покажем им всем»… Я тут не говорю ничего конспиративного, просто даже из выступлений на телеканалах видно, что у кого-то выявилась тенденция, что, возможно, для них действительно лучше, чтобы он был мертвым, а не живым», — сказал Эдуард.

Политическая обстановка в поствыборной Грузии очень похожа на затишье перед бурей.

«Грузинская Мечта», которая уже не пользуется особым авторитетом среди граждан Грузии, смогла набрать на выборах большинство голосов, но в целом опередила оппозицию с незначительным преимуществом. Позиции правящей партии в крупных городах шаткие. Люди не верят в обещания власти.

С другой стороны, напротив, наблюдается реинкарнация еще недавно считавшейся почти мертвой партии Саакашвили и в целом радикальной оппозиции, которая теперь заручается поддержкой минимум 15% электората.

Самая главная ошибка власти – так и не сдержанное слово о наказании по закону всех представителей режима Саакашвили. Это обещалось представителями «Грузинской мечты» еще во время кампании 2012 года.

Избиратели ждали, что противники Сааакашвили вернут незаконно отнятую недвижимость, поднимут экономику страны, создадут рабочие места и восстановят территориальную целостность. Но на каждых последующих выборах правящая партия давала всего лишь пустые обещания.

Бесконечная политика взаимодействия «Мечты» с преступниками режима Саакашвили фактически уничтожила положительный имидж властей Грузии.

Второй фактор – бывший премьер Георгий Гахария, покинув правящую партию и переместившийся в оппозицию, оторвал от «Мечты» приблизительно 10-15 % электората.

Третий фактор – среди грузинского общества есть серьёзный запрос на новый политический полюс, который кроме мифического евроатлантического курса может предложить реальную программу спасения Грузии. Доля людей с такими чаяниями весьма велика, приблизительно 40% от всего населения страны. Но те партии, которые себя позиционируют «третьей силой», на деле оказались полными импотентами.

Четвёртый фактор – это фактор Вашингтона и Брюсселя, которые опекают и лоббируют радикальную прозападную оппозицию, чем обеспечивают их неприкосновенность . В том числе косвенно создают политическую погоду в стране путём консенсуса с «Мечтой», обеспечивая вечное второе место партии Саакашвили и другим ультралибералным радикальным прозападным политическим организациям.

И, все-таки, главное зрелище в Грузии ещё впереди. Рискованные шаги Саакашвили стимулированы американскими кураторами и лоббистами. В США он по-прежнему имеет поддержку определённых влиятельных политических реакционных сил. Как раз эти люди подстрекают Саакашвили на «великие подвиги».

Американцы и беглый президент прекрасно понимали, что ему в Грузии светит достаточно солидный срок тюремного заключения, но они рассчитывали повлиять, таким образом, на результаты выборов. Отчасти у них это получилось. Приезд Саакашвили максимально мобилизовал его сторонников, что и отразилось на результаты голосования.

Да, абсолютной победы ЕНД на выборах не удалось достичь, но «лёд тронулся».

Поэтому сценаристами по-прежнему ожидается, что арест Михаила послужит катализатором революционных процессов. Одним словом, разыгрывается сценарий, который Запад попытался провернуть в России с Навальным. Методы политтехнологий Вашингтона давно устарели, но данная схема, видимо, там считается ещё рабочей.

Программа-максимум коллективного Запада – свергнуть «Грузинскую мечту» и вернуть к власти представителей старого режима. Программа-минимум – на худой конец, создать т.н. «инклюзивное правительство», укомплектовав власть «своими сукиными сынами» – либералами и ярыми русофобами.