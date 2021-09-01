Грузия жмет на тормоза: Почему Тбилиси отказался от денег Брюсселя

01.09.2021 13:09 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Правящей партии «Грузинская мечта», ранее занявшей политику самообороны от регулярных нападок европейских чиновников, выпал шанс нанести ответный удар своим горе-хозяевам из Брюсселя.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на встрече с местными журналистами, сообщил сенсационную новость – официальный Тбилиси решил отказаться от получения 75 миллионов евро, которую ранее планировал выделить ЕС.

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«Мы благодарны ЕС за всю ту помощь, которую они нам оказывают. Мы продолжим двигаться поступательно в этом направлении. С другой стороны, этот вопрос приобрел очень большую политическую нагрузку, и поэтому, чтобы избежать любых инсинуаций, правительство приняло решение воздержаться от получения второй части в качестве кредита. Главный мотив состоит в том, что мы должны постепенно начать сокращение внешнего долга Грузии», — сказал Гарибашвили.

При этом глава грузинского правительства в оптимистичной ему манере заявил, что команде «Грузинской мечты» удалось за небывало короткий срок перезагрузить экономику. По его словам, экономический прирост в Грузии только за июль составил 9,9% от ВВП, а в августе достигнет аж 12,2%.

Свои пять копеек внес и генеральный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«У получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 75 млн евро больше нет финансовой нагрузки, поскольку, слава богу, экономическая ситуация иная. В бюджет произошло аккумулирование дополнительно 1 миллиарда лари и, исходя из показателя высокого экономического роста, эта помощь уже не имеет финансовой нагрузки», – отметил Кобахидзе.

Даже мало-мальски образованному человеку понятно, что грузинский премьер пытается одним выстрелом убить сразу двух зайцев – дать отпор Евросоюзу за его безраздельное и откровенно наглое лоббирование оппозиции, а в параллельном режиме заработать бонусы перед грузинским избирателем, которому совсем скоро предстоит сделать выбор между непримиримыми врагами – «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движение». Напомним, что выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 2 октября текущего года.

Да, разумеется, это хорошо, что хоть кто-то из грузинских премьеров за 30 лет «независимости» страны додумался нажать на тормоза. По данным минфина Грузии, лишь за январь текущего года, объем госдолга Грузии составлял 31,57 миллиарда долларов, а вот к середине лета эта цифра перевалила за 33 миллиарда.

Возникает вполне закономерный вопрос, о каком оживлении экономики идет речь? Если премьер имеет ввиду импорт, то он не приносит желаемых результатов. Единственное за счет чего сегодня выезжает экономика бывшей советской республики, так это за счет туризма и экспорта своих вин и сельскохозяйственной продукции. В обоих случаях играет фактор России – большая часть туристов приезжает в Грузию из РФ, а большая часть продукции идет на экспорт опять-таки на российские прилавки.

Вот тут начинается самое интересное – грузинские вина и сельхоз продукция идут в подавляющем своем большинстве из Грузии в Россию, которую местные политиканы именуют «оккупантом». Если перевести весь этот идиотизм на доступный общечеловеческий язык, то получается следующее – плюют в колодец, из которого позднее сами же и пьют воду. Вот и выходит, что грузинская былина, повествующая об отказе Тбилиси от очередной европейской помощи, которая рано или поздно ей же и обернется боком, – это миф, в который не верит даже 5-летнее дитя.

Так, что же вынудило правящую партию отказаться от очередной евросоюзной подачки? Мы уже говорили о том, что американские и евросоюзные политиканы открыто и беспардонно вмешиваются во внутриполитические процессы в Грузии, прибегая на своем пути к шантажу о вводе санкций.

Разумеется, тот кто оплачивает, тот и заказывает музыку, но не в данном случае. Апофеозом стало то, что Вашингтон и Брюссель позволили себе довольно-таки открыто декларировать, что правящая партия исчерпала себя, а на ее место готовится оппозиционная «ЕНД».

Разумеется, в «Грузинской мечте» прекрасно понимают, что если Соединенным Штатам и евросоюзным чиновникам удастся хоть на минуту вернуть во власть оппозиционное «ЕНД», то первым (при достаточно позитивном развитии ситуации) – уготовлены тюремные нары, а в худшем – расстрел без суда и следствия.

Сегодня «Грузинская мечта» прибегает к любым методам, дабы не утерять бразды правления. Вот и получается, что на войне все средства хороши.

О том, чем обусловлен подобный демарш «Грузинской мечты» в адрес Европейского союза, «ПолитНавигатор» попытался выяснить аналитика Петре Мамрадзе.

«Видимо в Брюсселе знали , что не получат от самого ЕС финансовой помощи, потому что не выполнили обязательства по реформированию судебной системы и ряда других вопросов. Да, в Грузии наблюдается некий рост экономики после пандемии, но его нельзя назвать зашкаливающим, так что данное заявление премьера можно расценивать как предвыборный трюк», – считает эксперт.

По его словам, в Евросоюзе хватает своих проблем, а потому там никто не будет расстроен отказом Грузии от помощи.

«На мой взгляд, это не испортит отношения Грузии и ЕС, хотя в какой-то степени осложнит. Дело в том, что правящая партия показала свою несостоятельность. Они за годы своего правления не смогли найти общий язык ни с кем, в том числе и с европейскими партнерами», – резюмировал Мамрадзе.