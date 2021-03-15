Грузию «нагинают» кнутом и пряником на возвращение Саакшаивли

15.03.2021, Тбилиси, Шота Апхаидзе

Запад без всяких реверансов требует смены власти в Грузии – вместо умеренно прозападного клана олигарха Иванишвили американцы желают возвращения Саакашвили, при помощи которого можно создать еще одну «горячую точку» на границах Росси.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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Брюссель и США предпринимают очередную попытку возвращения к власти в Грузии партии Михаила Саакашвили и других прозападных сил. Накануне Тбилиси посетил шведский дипломат Кристиан Даниэльссон, которому было поручено склонить правящую «Грузинскую мечту» к переговорам с оппозицией. В ход пошёл и шантаж компроматом.

После парламентских выборов в Грузии прошло четыре месяца, но основная часть оппозиции: ЕНД, «Европейская Грузия», «Лейбористская партия», «Лело» и другие по-прежнему отказываются признавать итоги голосования, объявив их «фальсифицированными» и требуя назначения повторной избирательной кампании.

В помощь оппозиции запущена пропагандистская кампания грантоедов и западных посольств.

Для нового премьера Ираклия Гарибашвили проведение повторных выборов и освобождение из заключения лидера «ЕНД» Ники Мелия является «красной линией».

Тем не менее, под давлением Запада состоялся уже пятый раунд переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции.

Пока эмиссары ЕС и посол США в Грузии пытаются задействовать «пряники», агентура американских спецслужб совместно с либеральным СМИ закрутили маховик травли Гарибашвили и теневого олигарха Бидзины Иванишвили, который считается истинным хозяином правящей партии.

В провокационном сюжете ТВ «Pirveli» Гарибашвили и сын Иванишвили Бера якобы обсуждают наказание людей, оскорблявших последнего в социальных сетях.

Премьер уже заявил, что обнародование этих записей – попытка оказать на него и на Бидзину Иванишвили психологическое давление, чтобы он пошёл на уступки оппозиции и её западным кураторам. Гарибашвили уверен, что за этой провокацией стоит никто иной, как Михаил Саакашвили и его команда.

10 марта Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по аудиозаписям – по статье «нарушение тайны частной коммуникации». Суд разрешил изъять у телекомпании носитель с компрометирующими материалами, чтобы назначить экспертизу и затем провести следственные мероприятия.

В целом же за последний месяц западный дипломатический корпус развил невиданную активность, идя на грубое нарушение суверенитета Грузии. Это связано с глобальными геополитическими процессами. США не устраивает изменение геополитической обстановки в Закавказье – закрепление России в Карабахе.

Запад пытается сейчас мобилизовать все свои ресурсы и вернуть к власти в Грузии реакционеров, после натравить Тбилиси на конфронтацию с Москвой.

Администрация Белого Дома опасается, что Ираклий Гарибашвили всё-таки может пойти на диалог с Москвой. Ещё в 2014 году он заявлял в интервью, что задача Грузии – улучшение отношений со своим северным соседом. Именно этого боится Вашингтон, несмотря на то, что вся политическая элита Грузии – прозападная .

Прямые переговоры между Москвой и Тбилиси – это кошмарный сон для США. Администрация Байдена поставила себе цель не допустить развития такого сценария любой ценой.

Основная задача «западных партнёров» – отправить «Грузинскую Мечту» на «заслуженную пенсию» и путём повторных выборов вернуть к власти ЕНД во главе с Саакашвили и Мелия. Что, конечно же, приведёт к обострению ситуации – как внутри страны, так и повлечёт за собой новый военный конфликт с РФ.