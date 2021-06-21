Грузию принудили спасаться от ковида «широким ассортиментом»

21.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Пандемия, вызванная коронавирусом, продолжает оставаться головной болью и важнейшим вопросом в повестке дня у правительства любой страны. Грузия в этом отношении исключением не является.

Мировая медицина, к сожалению, непосредственно перед пандемией оказалась в какой-то степени просто бессильна. Сегодня можно смело констатировать, что единственное спасение видится, если не в поголовной, то, по крайней мере, в массовой вакцинации населения. А вот тут на поверхность всплывают уже совершенно иные факторы.

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Благородная цель спасения человечества от этой болезни выглядит очень ярко и красиво, а вот уже за ней скрывается чисто коммерческий интерес, потому что противковидная вакцина – это еще и совершенно астрономические прибыли. Ну, а что происходит с обществом свободного предпринимательства, когда в воздухе пахнет прибылью, известно всем.

Падение «железного занавеса» дало несколько иной эффект, чем на это рассчитывали. Без занавеса очень быстро лопнули мифы о западной «демократии», «свободе и суверенитете», и среди многих – миф о так называемой честной конкуренции, которая по традиции считается краеугольным камнем западного экономического благополучия.

Учитывая все эти обстоятельства, можно было не сомневаться в том, что Грузия для вакцинации своего населения выберет не российский «Спутник V», который признан 70 государствами, как самый эффективный и безопасный препарат, а уж печально знаменитые Pfizer, Novovax, Sinovaс, Moderna и Jonson & Jonson, на счету у которых ни одна сотня смертей.

Спутник V

Это не выдумки российской пропаганды, а официально доказанные медицинские факты. Надо отметить, что смерти эти происходят не в Науру или Сомали, а в развитых государствах, где медицина стоит на традиционно высоком уровне.

На днях министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в беседе с представителями СМИ радостно сообщила, что на данном этапе в стране большой выбор и достаточный запас вакцин против коронавируса, чтобы продолжить массовую вакцинацию жителей республики. При этом, по ее словам, на данном этапе идет активная работа на поставки вакцин (еще) с несколькими производителями.

Екатерина Тикарадзе

«В ближайшем будущем у нас будет очень широкий ассортимент, и мы начнем массовую вакцинацию. Речь идет как о Moderna, так и о Jonson & Jonson и Novovax. Так что у наших граждан будет довольно широкий выбор, чтобы принять решение и позаботиться как о своем здоровье, так и о главной цели всего общества – преодолеть пандемию методом вакцинации», – заявила Тикарадзе.

Вот эти слова главы Минздрава заставляют серьезно призадуматься. Уже и не знаешь радоваться ли тому, что Грузия будет одной из первых стран, получивших столько вакцин. Уж не становится ли Грузия чем-то вроде подопытного кролика?

Парадокс ситуации заключается в том, что политиканы трубят о «достаточном запасе вакцин», а в Грузии (с момента начала вакцинации – за три месяца) прививки от коронавируса сделали 221 156 человек, из них две полные дозы более 72 тысяч граждан. Скажете мизер? Конечно, поскольку население республики составляет около 4 млн. человек.

К сожалению, сегодня ни для кого не секрет, что в своих взаимоотношениях с Западом Грузия поразительно часто оказывается в первых рядах. Так происходит, когда нужно лить кровь за натовские интересы по широкой дуге от Мали до Афганистана, когда нужно быть впереди всех в конфликте с РФ, когда нужно испытать на себе западные вакцины, уже приведшие к огромному количеству смертей.

Очень странно, но Грузия почему-то не оказывается на первых местах по экономическим показателям, по величине ВВП и размеру доходов на душу населения.

Что же заставляет грузинские власти приобретать менее эффективные, осложненные тяжелыми последствиями и более дорогие вакцины, вместо менее дорогой и более эффективной?

Впрочем, все прекрасно знают, что выбор вакцины от грузинских властей не зависит. Этот вопрос (за них) решили их евросоюзные хозяева, а этим лишь приказали их выполнять.