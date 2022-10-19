Грузовики не пошли: проблемы с Крымским мостом срывают сроки выполнения госпрограмм

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Грузовое автомобильное сообщение через Керченский пролив по Крымскому мосту не открыто, несмотря на сделанное накануне заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о допуске автомобилей весом до 40 тонн.

На переправе нет даже досмотрового рентген-комплекса для проверки груженных фур – если доступа в кузов с грузом нет, автомобиль не допускают на паром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все обещания чиновников открыть проезд для грузовиков 15, 16, 18 октября только вводят в заблуждение грузоперевозчиков и поднимают ставки на транспортировку. Запуск автобусного сообщения по мосту не разгрузил Керченскую переправу – в отстойниках по обе стороны пролива очереди ждут сотни длинномеров. Некоторые стоят уже неделю.

На линии работают четыре судна – паромы «Ейск» и «Керчь 2» для перевозки пассажиров и небольших грузовиков, «Лаврентий» и «Мария» перевозят фуры. Как ожидается, сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники «Композитор Эльза Ибрагимова», способный вместить 18 длинномеров.

Кроме переправы и рыбного порта будут использовать причалы Керченского морского торгового порта.

«Различные заявления официальных лиц о предполагаемых открытиях только будоражат перевозчиков и общественность, – считает экс-министр транспорта Крыма, глава региональной ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин. – Необходимо его либо открыть для грузовиков, либо уже ждать полного технического восстановления поврежденных пролетов и ездить новыми маршрутами».

Сухопутным коридором из Крыма в Ростовскую область через новые регионы РФ воспользовалось почти 1000 грузовых автомобилей. Со стороны Крыма для проезда по маршруту Джанкой-Мелитополь-Мариуполь-Таганрог идет организованное формирование колонн, которые в сопровождении ГИБДД проходят контрольно-пропускные пункты и блок-посты. Это сокращает время в пути и количество проверок.

В тоже время в обратную сторону по направлению из Таганрога в Крым формирование колонн для грузового транспорта не предусмотрено. Водителям предлагают проехать этот маршрут самостоятельно, на что многие не решаются с учетом отсутствия мобильной связи и плохого состояния дорожного полотна от Мелитополя до Джанкоя.

В результате задержка доставки строительных материалов с материка уже превышает 10 дней, поскольку приоритет в переправе имеют продуктовые товары и грузы военного назначения. Сроки готовности объектов капитального строительства срываются, как и выполнение госпрограмм.

Например, уголь для котельных объектов социальной сферы Крыма, поставляемый по контракту из ДНР, уже больше недели стоит на станции «Тамань» в ожидании перегрузки на КамАЗы и доставки заказчику.