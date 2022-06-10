Грузовики с рублями в Мариуполе шокировали Запад больше, чем русское наступление на Донбассе

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Новости Украины

Западную элиту шокирует не военное наступление России последние пару недель, а как быстро идет «освоение» территорий Украины, перешедших под контроль России.

Такое мнение высказал в своем блоге российский политэксперт Марат Баширов.

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По его словам, Запад шокирован тем, как население освобожденных территорий Украины с готовностью получает паспорта граждан РФ.

«Как менеджеры из России едут работать в органы власти ДНР, ЛНР, Херсонской области и тд. Как быстро идет процесс установления шефства регионов России над городами Донбасса и Херсона. Как Правительство России в открытом режиме начинает процессы восстановления инфраструктуры. Как официальные представители власти России приезжают в бывшие области Украины и строят планы по развитию территорий и социальной поддержки населения», – пишет Баширов.

По его словам то, что на фоне продолжающихся и еще не завершенных боевых действий никто их московских официальных лиц не скрывает, что освобожденные территории стремятся в Россию, показывает, что ни Россия не собирается вернуться на границы до 24 февраля 2022 года, ни население, оставшееся в освобожденных городах и поселках, не хочет возвращаться под управление Киева.

«Каким бы ты не был западным русофобом, но сопротивляться желанию сотен тысяч человек стать частью нового мира, частью России – невозможно, только если ты не готов их всех убить. А для этого надо решиться на прямое столкновение с ВС РФ. Рискнуть своим благополучием и своим будущим. А таких мало», – резюмирует Маратт Баширов.

Тем временем в соцсетях ширится распространение скриншота свежей публикации из немецкого издания Bild.

«Bild сообщает о новых вопиющих зверствах России на Украине. Путин отправил в Мариуполь грузовики с рублями. В Мариуполе российские войска начали выплачивать пенсии в рублях – деньги выдают прямо на руки. Россия предпринимает интенсивные шаги, чтобы стереть у людей память об украинском прошлом. Уже объявлено о новых проектах в здравоохранении, социальных льготах и гуманитарной помощи», – иронизирует по этому повожу политический обозреватель Андрей Перла.