Грузовики с зерном окончательно добили трассу Одесса-Рени

Грузовые автомобили с зерном разбили трассу Одесса-Рени настолько, что она стала небезопасной.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обсудить вопрос, который связан с прерванной со стороны России зерновой сделкой. Это принесло для нас много проблем в государстве, социально-экономических и других.

Но есть проблемы, которые кажутся чисто региональными, это проблемы с дорогами. Трасса Одесса-Рени на сегодняшний день от того, какое количество на сегодняшний день там находится тяжело грузовых автомобилей, она на сегодняшний день находится в очень аварийно-опасном состоянии», – пожаловался Скорик.