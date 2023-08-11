Грузовики с зерном окончательно добили трассу Одесса-Рени

Вадим Москаленко.  
11.08.2023 00:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Одесса, Транспорт, Украина


Грузовые автомобили с зерном разбили трассу Одесса-Рени настолько, что она стала небезопасной.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузовые автомобили с зерном разбили трассу Одесса-Рени настолько, что она стала небезопасной. Об этом...

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«Я хочу обсудить вопрос, который связан с прерванной со стороны России зерновой сделкой. Это принесло для нас много проблем в государстве, социально-экономических и других.

Но есть проблемы, которые кажутся чисто региональными, это проблемы с дорогами. Трасса Одесса-Рени на сегодняшний день от того, какое количество на сегодняшний день там находится тяжело грузовых автомобилей, она на сегодняшний день находится в очень аварийно-опасном состоянии», – пожаловался Скорик.

Он подчеркнул, что трассу необходимо срочно ремонтировать, потому что путешествие по ней может быть смертельно опасным.

«Должны быть соответствующие шаги со стороны Кабмина, чтобы упорядочить движение по этой трассе, потому что на сегодняшний день это лотерея для наших граждан», – пожаловался депутат.

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