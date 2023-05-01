Грядет мировая кампания украиноскептицизма – Дроздов

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Мир начинает всё более погружаться в собственные проблемы и всё меньше обращать внимание на украинскую повестку, чем обязательно воспользуются медиа-ресурсы бежавших в Россию украинцев.

Об этом в интервью украинской журналистке Елене Курбановой заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще всё, что связано с Украиной, спадает в мире, уже кульминации пройдены. Это логично. Правительства будут переизбираться, не во всех странах за следующие год-два переизберутся те правительства, которые очень рьяно нас поддерживали, где-то там будет поправка на ветер или на внутреннюю проблематику каждой страны, потому что у них своих плательщиков налогов с проблемами хоть отбавляй», – говорит русофоб.

«Потому эта общая кампания украиноскептицизма будет сейчас воздействовать на медведчуковских медиа-ресурсах за счёт Кремля. Собственно, эта «другая Украина» – это ещё одно раздвоение, растроение, такая фейковизация голоса Украины для того, чтобы наш голос разбить ещё несколькими этими животными подголосками, такими подсвинками. Думаю, что это всё сориентировано на это», – сказал Дроздов.