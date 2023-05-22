Грядет «новый 1937 год» для элиты? Почему пошли разговоры о «предательстве в верхах»

О том, что на верхних этажах общества далеко до демонстрируемого телевизором единодушия в плане поддержки спецоперации и стремления к победе, стало понятно давно – уж больно тихим, в отличие от простого народа, принявшегося помогать своей армии, оказался голос обитателей условной «Рублевки». А вот открытых и латентных заукраинцев там более чем достаточно – как говорится, хватай любого и через одного точно не ошибешься.

Уже пару недель как по сети гуляет цитата из профессора «Вышки» Дмитрия Евстафьева, назвавшего позицию российской элиты одним из ключевых препятствий на пути к победе России в нынешней войне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Элита, очевидно, не хочет победы, она хочет «поражения по очкам» и «почетной капитуляции». Она не хочет видеть неприятных реалий. Не способна. Морально-политическое разложение элиты становится наиболее очевидным невоенным риском в нынешнем конфликте для России. (Заметка на полях: ситуация, собственно, на «фронте» внушает мне существенно больший оптимизм, чем ситуация в тылу). Чистка элитариев – неизбежна. Вопрос уже в том, в каком режиме ее проводить: сверху, постепенно и щадяще, или как обычно», – написал профессор перед тем как взять паузу в комментировании текущей ситуации.

Это признание можно было бы счесть одиноким частным мнением, но вот уже Евстафьеву вторит зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Крупный региональный чиновник в своем канале пишет – ни много ни мало – о «спящих» внутри госаппарата и корпоративного сектора. Послушаем Филимонова:

«Для сохранения нашей страны сценарий продолжения и победного завершения – единственный и безальтернативный. А все ли элиты это одинаково понимают? Готовы консолидироваться вокруг Президента? А? Ну, вот и я о том же», – задается риторическим вопросом чиновник, развивая тему того, что он называет «агентурой глубокого залегания или «шестой колонной».

Впрочем, даже эти слова можно было бы счесть желанием хайпануть на горячей теме. Вон, глава НОДа Федоров тоже с мировой закулисой борется, но имеет при этом устойчивую репутацию политического фрика.

Но когда такие же страшные слова произносит более чем серьезный и системный эксперт Марат Баширов (который Политджойстик), ранее не замеченный в прогоне откровенной «пурги», поневоле начинаешь к ним прислушиваться:

«Потопили крейсер «Москва» – не ответили. Взорвали Крымский мост – не ответили. Совершили теракты против Дугиной, Татарского и Прилепина – не ответили. Взрывали чиновников, поверивших нам и начавших работать на новых территориях – не ответили. Атаковали БПЛА Кремль – не ответили. Бомбили Запорожскую и Курскую АЭС – не ответили. Бомбили наши стратегические самолеты – не ответили. Да, все 8 лет ни на что не отвечали и не отвечаем во время СВО. Сегодня сбили наши вертолеты и бомбардировщики над Брянской областью. Начнешь тут видеть заговор и предательство», – сокрушается Баширов.

И это было еще до обстрелов Луганска английскими ракетами и очередного вторжения в Белгородскую область с захватом дома культуры.

Неожиданно Баширову вторит известный военкор Александр Сладков. Тоже человек более чем системный, взвешенный и не замеченный в дешевом хайпожорстве:

«Подходим ли мы серьезно к этой войне? Многие-многие-многие политики, бизнесмены, чиновники – да. Но не все. Противники СВО могут кивать, молчать, «соглашаться», но – ни хрена не делать. Саботировать и все. Ни один внешний враг не окажется нами повержен, если мы не победим внутренних врагов. Этих гадов надо уничтожить в первую очередь, выявлять и уничтожать. Не только тех, кто громко заявляет о том, что он враг, есть скрытые враги и их покровители. Все солдаты, особенно те сотни тысяч, что в окопах, – они за Победу. Почти все командиры и военачальники верят в Победу. Почти… Есть политики, чиновники, «государевы люди», которым все до одного места: дети в Майами (скажете нет таких!?), деньги там-там-там, зачем им упираться? Говорить, говорить, говорить, предупреждать, терпеть скрытых врагов… Народ от этого устает, и главное – устает вооруженный народ. Многое против Победы делает не внешний враг, а внутренний. Генеральная линия России направлена на Победу. Долой тех, кто мешает».

Я почему даю так много цитат? Дело в том, что если какая-то мысль овладевает одновременно разными не зависящими друг от друга людьми, очевидно, под этим, как минимум, есть серьезное основание. Как говорится, нет дыма без огня. А тут не просто огонь – наш дом, по сути, горит, пускай и по периметру.

И вот уже один из претендующих на владение инсайдерской информацией анонимных телеграм-каналов выводит тему на новый, более качественный уровень, публикуя длинные списки конкретных фамилий – бросая этим людям обвинения в финансировании ВСУ, то есть, по сути, в работе на врага и в государственной измене, если говорить прямо.

В этих списках известные артисты, журналисты, банкиры и финансисты, ряд чиновников и политиков – вплоть до зампреда Госдумы от эсэров Александра Бабакова. Однопартийцы последнего уже успели выступить с гневным опровержением, которому можно и поверить – ну не будут же, в самом деле, эти люди врать избирателям с такими честными глазами.

Есть, правда, один довод в пользу червячка сомнения. Мы ведь прекрасно помним г-на Бабакова, как человека, стоявшего на сцене киевского майдана рядом с Ющенко. И этот факт, в отличие от недоказанных обвинений со стороны иноагентов, не вырубишь никаким топором.

Но довольно о Бабакове. В обнародованных «проскрипционных списках», там таких как он – почти сотня, а составители списков прозрачно намекают, что и это не финал. Иными словами – речь не об отдельном «кто-то кое-где у нас порой», а о системном явлении, поразившем верхние этажи общественной пирамиды.

Похоже, что ружье, молчаливо висевшее на сцене все время спектакля под названием СВО, все-таки выстрелило. И роковая, прежде табуированная фраза «Предательство в верхах» – произнесено. Нет, его мы с пугающей регулярностью слышали и раньше. С той лишь разницей, что тогда это были либо мысли людей, заработавших себе славу маргиналов и алармистов – ну вот как тот же Стрелков, к примеру, или писатель-фантаст Калашников или отставной полковник и депутат Алкснис.

И по правде, если кто-то годами с упертостью Кассандры повторяет одно и то же, даже к страшным словам привыкаешь и начинаешь относиться по принципу: а, это он снова влез на свой любимый броневичок – и давай вещать.

Либо же этим самым «предательством» пугали сбежавшие на Запад откровенные враги – в прозрачно читавшемся за этим расчете на внесение смуты и раскола – самые умные из беглых, как тот же Ходорковский, давно поняли, что им самим в «прекрасной России будущего» никакая власть не светит, а потому бросили все силы на то, чтобы стать нужными для тех, кто и обьективно и субьективно – готов к перехвату власти в стране в том случае «если».

Послушаем Михаила Борисовича из заграничного далека:

«Если Путин проигрывает войну, он теряет популярность, теряет рейтинг, теряет способность ссылаться на народную поддержку. И чем дольше идет война, тем этот сценарий вероятнее».

Собственно, шеф «Открытой России» невольно выдал базу – никаких «майданов» в России не будет, а сменить вектор политики в условиях РФ можно только путем внутриэлитного заговора либо такого же верхушечного переворота со стороны тех, кто хочет любой ценой свернуть СВО и договориться с Западом. А «слитые» в Сеть частные разговоры ряда российских элитариев, пусть и не из первого эшелона, четко дают понять, что пораженческие настроения в этой среде не являются чем-то из ряда вон выходящим.

И раз уж разговоры о «предательстве» пошли уже практически в открытую, с фамилиями, было бы справедливым со стороны обвинителей и обличителей выложить все карты на стол. Ежели они, конечно, имеются в наличии. Одних лишь смутных подозрений в таком вопросе явно недостаточно. Потому что – если действительность и правда такова, как об этом говорят, то ситуация хуже некуда. И одной лишь пресловутой «кувалдой» не обойтись – потребуется экстренная расчистка политических авгиевых конюшен.

Войну с таким гнилым тылом не выиграть. И бесконечно долго сидеть на шпагате, развлекая политически активную публику разговорами о крайних битвах между «башнями Кремля», тоже не получится. Логика вещей сама подталкивает к тому, что «башня» в условиях военного времени может быть только одна, а раздрай между «башнями» неминуемо ведет к отсутствию единой и осмысленной политики, а значит, в перспективе, к поражению.