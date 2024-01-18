Грядет перезагрузка, в результате которой Украина может исчезнуть – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 16:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинская власть больше не воспринимается на Западе так, как еще полгода назад во время котнтрнаступления.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть больше не воспринимается на Западе так, как еще полгода назад во время...

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«Все идет к какому-то инциденту, когда мировое сообщество должно будет сделать перезагрузку. Войдет ли в него украинский кейс? Очевидно, войдет. Но именно украинский кейс мы, украинцы, должны рассматривать отдельно. Потому что, если мы не будем готовы к этой ситуации, к переворотам шахматной доски и перезагрузке планетарного уровня, то нас может не стать ни как государства, ни как нации, грубо говоря», – сказал экс-депутат.

«Что я имею в виду? По состоянию на сегодня, оценивая навоз, привезенный из Давоса, и мое общение с людьми, которые были в Соединенных Штатах, я могу утверждать, что нынешняя власть не воспринимается Белым домом так, как она воспринималась еще даже полгода назад. Вопрос в том, что там не видят фигуры, которая могла бы заменить это все», – заявил Мосийчук.

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