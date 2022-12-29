Грядёт аудит: Зеленский кладёт в карман пятую часть западной помощи Украине – Азаров

Американцы будут закрывать глаза на мародёрство западной помощи, пока президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять поставленные перед ним задачи – гробить свою страну и причинять ущерб России.

Об этом в эфире канала «Мрия» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 22-й год в Украину поступила огромная сумма, по масштабам Украины, более 100 миллиардов долларов, по разным направлениям. И в 23-м году ожидается тоже поступление немалых сумм. Достаточно сказать, что только бюджет США запланировал порядка 40 миллиардов долларов. На что? Три направления расходов. Первое – это приобретение снарядов, вооружения для армии. Это первое, самое главное, наверное, процентов 60 она занимает. Второе направление – это затыкание дыр в бюджете. Третье, наконец, нельзя же бедными быть, если деньги текут рекой, надо себе – хоть какой-то ручеек отвести. Поэтому третье, это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят – гробить страну, причинять ущерб России, они будут закрывать глаза на это», – отметил он.

«Может быть сейчас, если палата представителей в Конгрессе США поменяется, потребует аудита, может какой-то аудит проведут. Если аудит будет честным, то можно будет этим результатам очень удивиться. Я вижу масштабы цифр, примерно себе представляю, сколько идёт на войну, сколько идёт на социальные пособия, и не понимаю, куда деваются порядка двух десятков миллиардов. Может, отмываются какими-то программами, большая стройка или ещё что-то. Но так никаких следов, по крайней мере, в официальной отчётности найти невозможно. Если аудит пройдёт профессиональный, то он всё это вскроет, Зеленскому будет несладко», – рассказал Азаров.