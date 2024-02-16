«Грядёт страшный для нас сценарий» – в Киеве с ужасом ожидают войны США на Ближнем Востоке

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 22:33
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Если США ввяжутся в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, то Украина в плане поставок военной помощи будет конкурировать уже не с Израилем, а с самой американской армией.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила депутат Верховой рады, член временной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США ввяжутся в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, то Украина в плане поставок...

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«Мы видим, что происходит на востоке, Middle East, большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, снарядов 155 калибра и ракет для «Пэтриот», а будем конкурировать с американской армией. Потому что каждая американская база должна быть обеспечена «Пэтриотами».

И нам уже сейчас надо искать выходы, возможно, переходить на другое оружие. Я знаю, что ведутся сейчас переговоры с Raytheon (американская военно-промышленная компания – ред.) о том, чтобы увеличить производство сейчас этих интерсепторов, но я понимаю, что это вопрос долгосрочный из-за американской бюрократии», – сказала Устинова.

Она добавила, что в такой обстановке далеко не всё зависит от президента Джо Байдена.

«Мы должны быть благодарны, мы использовали десятилетний запас «Стингеров». То, что 10 лет Америка производила и пополняла запасы, мы всё выгребли. То же касается и ракет к ним. Американцы до начала активных боевых действий 2022 года производили 150 тысяч снарядов в год 155 калибра. Нам отдали больше миллиона, тоже десятилетний запас, и сейчас должны пополнять собственные склады.

Поэтому говорить, что Байден может это отдать – к Байдену сейчас может прийти любой командующий и скажет: слушайте, так у нас нет ракет! Потому что, если сейчас вы нас отправите на Ближний Восток воевать, то нам самим нужны ракеты. Потому что каждый раз, когда нам передают оружие, фактически командир части, которая отдаёт это оружие, подписывает, что он несёт ответственность, если им не хватит, это будет на его ответственности, если начнётся война.

И, в действительности, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это может быть для нас очень страшный сценарий, потому что всё оружие пойдёт туда для американских солдат, и это уже не будет вопросом Украины или Израиля», – объяснила депутат.

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