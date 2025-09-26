«Грядёт ужасная попытка вывести войска США из Европы», – генерал Ходжес

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американских генералов поднимают с баз по всему миру и вызывают в Штаты для того, чтобы объявить о смене стратегии Пентагона и выводе войск из Европы.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

