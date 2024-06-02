Грядущая энергетическая блокада Китая Пентагоном оживила «Силу Сибири-2»

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам потребовал от Пентагона отчитаться о том, как американские военные могут осуществлять военно-морскую блокаду поставок нефти и газа в Китай, если тот начнет «СВО» по Тайваню.

Парадоксально, но это усиливает позиции России на переговорах с Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» (мощность 50 млрд кубометров в год), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шах и мат тем, кто убого мыслит про нашу поставку Энергоресурсов в Китай. Мы для них и реальная энергонезависимость, и надежный поставщик. Китай точно просчитывает все варианты удушения его экономики по тайваньскому кейсу. Перспектива вообще остаться без СПГ перед Китаем замаячила в полный рост», – прокомментировал эту новость политолог Марат Баширов в своем тг-канале.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов придерживается другого мнения. В интервью «ВестиФМ» он напомнил, что объём торговли между Китаем и США в 3 раза больше, чем товарооборот с Россией.

«Торговый меркантилизм (почти цинизм), исповедуемый китайцами, исходит из того, что политические оскорбления не столь важны для реагирования, пока успешно развивается торговля», – сказал Маслов.

Он считает, что «высока вероятность, что маршрут газопровода через Монголию реализовать не удастся, и нужно будет прокладывать газопровод по-другому». Причина в позиции Монголии, которая боится противоречить США и Канаде.

Планы по строительству «Силы Сибири-2» обсуждаются с 2006 года. Изначально газопровод планировалось прокладывать через Алтай, там между Китаем и Россией есть прямая граница. Однако реализации проекта помешал сложный рельеф и протесты российских экологов.

Поэтому возник альтернативный маршрут – через Монголию. Его согласовали только к 2021 году. Есть уже даже технико-экономическое обоснование. Переговоры идут только о цене. Китай пытается воспользоваться проблемами «Газпрома» в Европе, где экспортный объем в 150 млрд кубометров в год практически потерян. Пекин активно отстраивается от нефтяной формулы, по которой газ продавался в страны ЕС, и пытается привязать цену к углю.

«Сила Сибири» из России – это нужный для Китая проект. Почему контракт не подписан до сих пор. Все очень просто: Китай считает, что нам этот контракт нужнее. Если он затянет паузу, Россия согласится на еще более выгодные условия. Циничная, понятная позиция, но затягивающая решение этого вопроса. На самом деле в этом плане Китай и для себя ухудшает стратегические перспективы, но он пользуется известной восточной философией, что надо подождать, и все само устроится в твою пользу. Вот они и ждут», – сказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Однако слухи о том, что Китай «заставляет Россию тянуть трубу за свои деньги», ничем не обоснованы. Пекин сам предлагал проинвестировать «Силу Сибири-2», но «Газпром» отказался от китайских денег.

«Если бы российская сторона захотела бы, чтобы китайская сторона как-то поучаствовала в этом вопросе, то китайская сторона давно бы в этом строительстве принимала участие. Точно так же Китай предлагал принять участие в строительстве первой «Силы Сибири». Но российской стороне это неинтересно по одной единственной причине: если вы допускаете иностранного партнера к этому проекту, то он получает довольно сильный козырь для того, чтобы требовать каких-то подвижек по цене. У него на руках оказывается действительно серьезная карта, чтобы выложить ее и сказать: мы вам деньги дали, подвиньтесь по цене, пожалуйста», – сказал на ютуб-канале «ИнфоТЭК» эксперт по энергетике Андрей Фролов.

Он пояснил, что китайские инвестиции повлекли бы за собой покупку трубы и оборудования для компрессорных подстанций у китайских, а не у российских предприятий. Поэтому каждая из двух стран будет сама финансировать прокладку газопровода по своей территории.

Для России этот проект действительно важен, потому что позволяет переключит Уренгойский узел газодобычи на Ямале с Запада на Восток. Сейчас Китай получает трубопроводный газ с Сахалина и из Якутии. Эти газопроводы идут на восточное побережье, где проживает больше всего китайцев, а «Сила Сибири-2» зайдет с северо-запада, где расположены пустыни Внутренней Монголии.

«Северо-запад – это самая дикая местность, и разумеется, руководство Китая это не устраивает. Потому что вся экономическая активность на побережье, и уровень жизни разный. То есть им к этой трубе нужно разрабатывать планы новых населенных пунктов, новых заводов, новых дорог. Если вы затеете производство во внутренней Монголии, оттуда эту продукцию надо как-то вывозить», – пояснил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в интервью «ГеоэнергетикеИНФО».

Пока Китай обустраивает свой дикий северо-запад, Россия компенсирует Казахстану его поставки в Поднебесную. Пока, всего на 10 млрд в год.