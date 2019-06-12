Грядущая отставка повлияла на еврооптимизм Климкина

12.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам “нарассказывали сказок” о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в Facebook.

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«В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — сказал глава МИД.

«Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно нужно было вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет — уже реальнее, но все еще глупости», — добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление нужно было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Напомним, согласно последним соцопросам более 63 % украинцев поддерживают интеграцию Украины в НАТО и ЕС и готовы поддержать такие вопросы на референдуме, если он состоится.

Также напомним, что Павел Климкин призвал ВР Украины поддержать представление Владимира Зеленского о своем увольнении с должности министра.