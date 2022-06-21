Грядущая СВО Китая на Тайване станет Армагеддоном для мировой экономики

21.06.2022  17:31 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, Экономика


Очень высока вероятность, что в ближайшие два – три года Пекин начнет военную операцию по возобновлению своего суверенитета над Тайванем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Василий Кашин.

Очень высока вероятность, что в ближайшие два – три года Пекин начнет военную операцию...

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Он отметил, что ранее склонялся к мнению, что Китай предпочитает мирное решение этой проблемы.

«Но теперь я считаю, что в последнее время перспективы мирного решения тайваньской проблемы резко ухудшились. Думаю, Китай уже пришел к выводу, что их мирная политическая стратегия не работает и не оправдывает себя.

Я вижу, что есть реальная вероятность военной операции в отношении Тайваня в течение ближайших двух-трех лет.  Вероятность этого очень высока», – сказал аналитик «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что китайская военная операция станет очень серьезным экономическим потрясением и считает, что всем заинтересованным странам следует к этому готовиться.

«Например, создавать запасы электронных компонентов, чипов и прочей тайваньской продукции. Потому что этот военный конфликт может стать гораздо более сильным потрясением для мировой экономики, чем нынешняя ситуация на Украине», – предупреждает Кашин.

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