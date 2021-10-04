Грядущая зима станет для Украины ледниковым периодом или началом нового майдана

04.10.2021 11:58 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В то время, как в ДНР по поручению Дениса Пушилина отопительный период начался досрочно, жители Зе-оккупированной Украины рискуют быть замороженными их преЗЕдентом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Стоимость газа в «незалежной» с каждым днём бьёт новые рекорды, угля нет, древесина отправляется на экспорт приспешниками Зеленского. Чем люди будут топить печи? Вполне возможно, что Зе-заморозкой страны воспользуется Порошенко, который, с целью «обогрева» людей, выведет их на новый майдан.

Цена на газ растёт и в Европе, и на Украине, приближаясь к отметке 1500 долларов за тысячу кубометров. По такому случаю власти Германии, к примеру, выпустили для своего населения толерантный социальный ролик – как выжить в условиях полного отключения электричества при помощи самодельной печки из горшка. Подобный креативный метод согревания пора бы начать пропагандировать и «зелёным» чиновникам. Но они заняты делами поважнее – полным отрывом на съезде партии «Слуга народа» и отходняками после него.

На Украине продолжается череда остановок предприятий, которые не в состоянии платить архивысокую цену за энергоносители.

Крайне дорогая стоимость газа тянет за собой подорожание электроэнергии, угля, древесины. Исторического максимума достигли цены на уголь (234 доллара за тонну). Своего «чёрного золота» на Украине практически нет: донбасские угольные шахты навсегда утрачены, а оставшиеся украинские – на этапе ликвидации. Западные «партнёры» загнали Украину, что называется, в уголь, насадив стремительный переход к «зелёной» энергетике.

Напомню, что в рамках соглашения Германии и США по Северному потоку-2, которое касается «суверенной» Украины, последняя должна отказаться от добычи угля и закрыть все шахты до 2030 года. Переводя Украину на «зелёную энергетику», коллективный Запад фактически подсаживает «европейскую державу» на угольную иглу: чем больше в оставшейся части Украины будет зелёной энергетики, тем больше ТЭС нужно для маневрирования мощностей.

То есть для функционирования ТЭС «слугам» придётся импортировать уголь, так как атомные станции для этих целей не подходят. Учитывая космическую стоимость угля, можно утверждать, что «зелёная» энергия влетит Украине в копеечку, что вновь повлечёт за собой поднятие тарифов для населения.

За несколько недель до возможного старта отопительного сезона ТЭЦ города Калуш осталась без угля. Вот так угробили угольную отрасль Украины её западные хозяева. А ведь «незалежная» по запасам «чёрного золота» занимает первое место в Европе и восьмое – в мире.

Не обогреются украинцы грядущей зимой и дровами. Дружки Зеленского откатали схему продажи украинского леса за рубеж, то есть рядовые украинцы не увидят дров в своих придомовых хранилищах, как собственных ушей.

Зеленский вполне реально может заморозить всю страну, тем более что отопительный сезон в «незалежной», скорее всего, не начнётся, Зе-власти обязывают платить население за отопление по новым, более высоким тарифам. Сами же власть имущие «слуги» умудряются платить за тепло в два раза меньше простых украинцев, или вовсе не платить – «зелёным чиновникам» можно всё.

Но пока все обсуждают бешеный рост цен на газ и уголь, на Украине в полтора раза увеличилась стоимость автогаза. Из-за этого коммунальный транспорт и многие маршрутки заявляют о подорожании стоимости проезда, некоторые маршруточники и вовсе приостанавливают свою работу.

Грядущей зимой, которая, по прогнозам синоптикам, будет, что ни есть настоящей русской зимой – со снегопадами и морозами, Украину могут погрузить в ледниковый период. По крайней мере, преЗЕдент и его банда подготовили плацдарм для отопительной катастрофы. Украинцев истребляют её постмайданные чиновники Зе и По, которые непременно вновь захотят помериться силами. Порошенко и его свита, на фоне провального отопительного сезона, могут организовать в «незалежной» новый майдан. И здесь возникает закономерный вопрос: что станет более губительным для Украины: полное замерзание или новый кровавый майдан за власть преступников?..