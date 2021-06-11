Грядущее уничтожение украинской государственности полностью на совести НАТО – эксперты

11.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент РФ Путин в своём последнем интервью сделал чёткий посыл странам НАТО о том, что непосредственно от них зависит и порядок в Европе, и государственность Украины.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было чётко озвучено (в интервью Владимира Путина – ред.), и всё это укладывается в два предложения: вступление Украины в НАТО, даже не вступление, а помыслы и намерения – это уже красная линия. Если за эту красную линию, не дай Бог, не то что заступят, а просто приблизятся, то Украина вернётся в дососветский период», – отметила вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева.

«Нам же рассказали чётко и ясно краткий исторический экскурс в историю Украины о том, что до советского периода Украины как государства не существовало, и извините – это факт, с которым нужно смириться», – добавила Витязева.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров развернул смысл сказанного российским президентом не только в отношении Украины, но и всей Европы.

«После интервью я понял, почему Украину не пригласили и, всё-таки, собираются проводить закрытый саммит. Это саммит будут проводить закрытым, хотя я уверен, что они будут обсуждать и Украину, и Грузию. Но просто они имеют дело с такими людьми, у которых во рту ничего не держится, поэтому, по всей видимости, они решили – давайте их без них обсудим, а потом доведём до них, если посчитаем это нужным. Я не согласен с теми, кто считает, что интервью Путина вышло в преддверии встречи с Байденом. Оно никакого отношения не имеет с Байденом. С Байденом, с американцами – всё понятно», – сказал экс-депутат. «Это интервью вышло в преддверии этого закрытого саммита (лидеров стран НАТО – ред.) Это сигнал не американцам, а европейцам. Путин открытым текстом говорит: позицию американцев мы знаем; что они хотят спровоцировать конфликт, мы знаем; что они противятся тому, чтобы мы выстраивали нормальные, дружественные отношения с вами, мы знаем, что они против любых экономических союзов, мы тоже знаем. Но вы имейте в виду, что если вы идете на поводу у американцев и проводите их линию через Украину по отношению к России, то мы будем реагировать на это совершенно другими методами, потом не говорите, что мы каким-то образом занимаем деструктивную позицию. Мы вас предупредили? А теперь проводите саммит, общайтесь с Украиной, между собой – это уже ваше дело», – смоделировал ситуацию Килинкаров.