03.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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Грядущее воссоединение с Россией – в творчестве художников Белоруссии

Белорусский дизайнер Владимир Цеслер разместил в своем инстаграме плакат на тему обсуждаемого в СМИ воссоединения Белоруссии и России.

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На рисунке Белоруссия находится на месте Крыма. Очевидно, что, таким образом, художник проводит параллели с событиями на полуострове, где воссоединение с Россией было горячо поддержано большинством населения, однако до сих пор не признано Западом, а местным националистам пришлось бежать за границу.

Ранее Цеслер изображал Белоруссию в виде драника – картофельной оладьи. Известен также его плакат «Белорусская стена президентов».

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