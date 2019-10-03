Грядущее воссоединение с Россией – в творчестве художников Белоруссии

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский дизайнер Владимир Цеслер разместил в своем инстаграме плакат на тему обсуждаемого в СМИ воссоединения Белоруссии и России.

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На рисунке Белоруссия находится на месте Крыма. Очевидно, что, таким образом, художник проводит параллели с событиями на полуострове, где воссоединение с Россией было горячо поддержано большинством населения, однако до сих пор не признано Западом, а местным националистам пришлось бежать за границу.

Ранее Цеслер изображал Белоруссию в виде драника – картофельной оладьи. Известен также его плакат «Белорусская стена президентов».