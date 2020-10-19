19.10.2020, Киев , Вадим Москаленко
 
беспредел, Выборы, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Грядущие украинские выборы являются нелегитимными – экс-глава СБУ


Проведение президентом Украины Владимиром Зеленским анонсированного «референдума» нарушает сразу несколько положений украинской Конституции.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это (анонсированный Владимиром Зеленским опрос – прим. ред.) нарушение конституции. Я не знаю, кто президенту предлагает такие вещи, тем более нарушающие конституцию.

Ну не может он провести опрос, потому что 106 статья конституции определила все полномочия президента, и таких – там нет. Мало того, в конституции сказано: «Президент выполняет свои полномочия исключительно в рамках закона».

Ни указом президента, ни постановлением кабинета министров, ни пожеланием советников, а по законам. Нет закона о референдуме, сначала примите закон о референдуме», – возмутился он.


Также экс-глава СБУ подчеркнул, что проведённое Верховной радой изменение территориального устройства Украины незаконно, а значит, грядущие выборы могут признаны нелегитимными.

«Мало того, постановлением Верховной рады объявили местные выборы, а в этом постановлении они изменили территориальное устройство районов, это запрещено конституцией Украины. Теоретически можно подать в Конституционный суд, и эти выборы признают нелегитимными», – заключил Смешко.

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