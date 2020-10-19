Грядущие украинские выборы являются нелегитимными – экс-глава СБУ
Проведение президентом Украины Владимиром Зеленским анонсированного «референдума» нарушает сразу несколько положений украинской Конституции.
Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Это (анонсированный Владимиром Зеленским опрос – прим. ред.) нарушение конституции. Я не знаю, кто президенту предлагает такие вещи, тем более нарушающие конституцию.
Ну не может он провести опрос, потому что 106 статья конституции определила все полномочия президента, и таких – там нет. Мало того, в конституции сказано: «Президент выполняет свои полномочия исключительно в рамках закона».
Ни указом президента, ни постановлением кабинета министров, ни пожеланием советников, а по законам. Нет закона о референдуме, сначала примите закон о референдуме», – возмутился он.
Также экс-глава СБУ подчеркнул, что проведённое Верховной радой изменение территориального устройства Украины незаконно, а значит, грядущие выборы могут признаны нелегитимными.
«Мало того, постановлением Верховной рады объявили местные выборы, а в этом постановлении они изменили территориальное устройство районов, это запрещено конституцией Украины. Теоретически можно подать в Конституционный суд, и эти выборы признают нелегитимными», – заключил Смешко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.